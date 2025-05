Suposta amante de Neymar já foi condenada por venda de perfume falsificado

Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, foi condenada a pagar indenização por danos materiais e morais a uma cliente que comprou um perfume falsificado acreditando ser original. Influenciadora, Any ficou famosa em março, após afirmar ter recebido R$ 20 mil para sexo com Neymar.

O que aconteceu

Uma consumidora alegou ter sido vítima de um golpe ao adquirir um perfume importado Chanel Paris por R$ 279 em outubro de 2023, por meio da loja online Dona Nays Cosméticos Ltda., da qual Nayara é proprietária. Ela afirmou ter sido seduzida pelos anúncios, acreditando na autenticidade e credibilidade dos produtos.

Após receber o cosmético e utilizá-lo, a autora percebeu, por diversas características como cheiro e fixação, que se tratava de um produto falsificado —comparando-o com perfumes originais que já havia utilizado anteriormente. Segundo os autos, ela tentou resolver a situação amigavelmente, mas foi ignorada.

A juíza Carolina Nabarro Munhoz Rossi considerou as provas produzidas suficientes para a condenação. O entendimento da Justiça ao condenar a ré se baseou no fato de que a venda e comercialização de produtos falsificados caracteriza uma prática ilícita. A ré utilizou suas redes sociais para, segundo a sentença, "enganar e ludibriar seus seguidores, ora consumidores". A decisão é de março deste ano.

A Justiça determinou a devolução de R$ 279, valor do perfume falsificado, a título de dano material. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 3.000. Ainda cabe recurso à decisão. Ela também foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Influenciadora está presa

O caso é um dos responsáveis pelo início de uma investigação da Polícia Civil, que segue em andamento. Na quinta-feira (22), a influenciadora foi presa por suspeita de integrar um esquema de falsificação de cosméticos e perfumes vendidos por meio das redes sociais.

A investigação teve início em agosto de 2023, quando uma mulher registrou um boletim de ocorrência após comprar perfumes importados que se revelaram falsificados. Uma perícia nos produtos confirmou a presença de substâncias como metanol e etanol em concentrações fora dos padrões da Anvisa, além da ausência de registro na agência reguladora.

Além de Nayara, outras duas mulheres foram presas temporariamente. Foram apreendidos cosméticos de marcas conhecidas e um veículo de luxo. Movimentações bancárias das investigadas também levantaram suspeitas, com valores significativos sendo movimentados.