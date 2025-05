Polícia investiga se incêndio criminoso causou apagão em Cannes horas antes do fim do festival

Quase 160 mil imóveis ficaram sem energia após um incêndio na madrugada deste sábado, 24, no sudeste da França.

Autoridades locais investigam a causa do apagão e se o incêndio foi criminoso. Segundo a prefeitura dos Alpes Marítimos, que administra a região, a polícia está empenhada para "identificar, procurar, prender e levar à justiça os autores desses atos".

Autoridades francesas informaram que as redes de telecomunicações e de tráfego também podem ser afetadas.

Por volta das 4h30 (horário local), uma estação de energia na cidade de Tanneron foi atingida pelo incêndio, o que causou a queda de eletricidade em municípios na costa e no interior. Horas depois, uma linha de alta tensão que abastece a cidade de Cannes "sofreu grandes danos", segundo a prefeitura.

A cerimônia de encerramento do 78º Festival de Cannes, prevista para este sábado, foi mantida e ocorrerá "em condições normais", informaram fontes oficiais.

Os organizadores do evento confirmaram que a queda de energia afetou as primeiras atividades do sábado, mas geradores independentes foram instalados no Palácio de Festivais.

"O Palácio de Festivais mudou para um sistema de abastecimento de energia elétrica independente, o que permite manter todos os eventos e projeções previstos para hoje, incluindo a cerimônia de encerramento, em condições normais", afirmou a organização do evento.