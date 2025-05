Peças no Rio e em SP abordam sexualidade, escravidão e literatura

De Splash, no Rio

Quem busca peças teatrais para o final de semana tem diferentes opções para curtir no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre os destaques estão projetos que exploram sexualidade e adaptações literárias.

Rio de Janeiro

"Marginal Genet" mergulha no universo transgressor de Jean Genet. Ele destaca a relação do francês com quatro personagens de sua autobiografia: um garoto de programa, um comissário de polícia secreta, um morador de rua e uma cantora. Livremente inspirado nas obras "Diário de um Ladrão", de Jean Genet, e "Saint Genet", de Jean-Paul Sartre. Até 31 de maio.

Onde? Teatro Cândido Mendes (Rua Joana Angelica 63 - Ipanema)

Quando? Sábados, 22h

Ingressos a partir de R$ 40 (meia)

O musical "Torto Arado", adaptação de best-seller de Itamar Vieira Junior, traz temas delicados para a sociedade. O espetáculo traz um texto épico e lírico que revela, para além de sua trama, uma história de vida e morte nas profundezas do sertão baiano, um poderoso elemento de insubordinação social, de combate e redenção. Questões difíceis como trabalho análogo à escravidão, racismo, disputa de terra, bem como o universo da fé, magia, poesia e religiosidade são abordadas tanto no livro, quanto no musical. Até 15 de junho.

Onde? Teatro Riachuelo (Rua do Passeio, 38/40 - Centro)

Quando? Quintas e Sextas; às 20h. Sábados, às 16h e 20h. Domingos, às 16h.

Ingressos a partir de R$ 20 (meia)

Com elenco global, "Os Mambembes" é mais uma peça adaptada de um clássico brasileiro. Cláudia Abreu, Debora Evelyn, Julia Lemmertz, Leandro Santanna, Orã Figueiredo e Paulo Betti estão na adaptação da comédia escrita pelo maranhense Artur Azevedo, que conta as aventuras de uma trupe mambembe viajando pelo Brasil. Até 22 de junho.

Onde? Teatro Casa Grande (Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - Loja A - Leblon)

Quando? Quinta, sextas e sábados, às 20h. Domingos, às 18h

Ingressos a partir de R$ 45 (meia)

Com Beth Goulart, "Simplesmente Eu, Clarice Lispector" volta aos palcos cariocas. Espetáculo foi pensado a partir de depoimentos, entrevistas e correspondências de Clarice, além de fragmentos de obras emblemáticas. Beth entrelaça a autora às vozes de quatro personagens femininas, que representam diferentes momentos da vida e do pensamento de Clarice. Até 22 de junho.

Onde? Teatro Clara Nunes (Rua Marquês de São Vicente 52 - Loja 370, Shopping da Gávea)

Quando? Sextas e sábados, 20h. Domingos, às 19h.

Ingressos a partir de R$ 60 (meia)

São Paulo

"Selvagem" traz narrativa autobiográfica ao abordar a infância queer, identidade e sexualidade do ator Felipe Haiut. Dirigido por Debora Lamm, promete conduzir o espectador a uma experiência sobre descobertas, dores e resistência. Até 2 de junho.

Onde? Mi Teatro (Rua Pamplona 310, Jardim Paulista, São Paulo)

Quando? Sextas, sábados e segundas, às 20h. Domingos, às 18h

Ingresso a partir de R$ 60 (meia).

Temporada de "O Papel de Parede Amarelo e Eu", primeiro monólogo de Gabriela Duarte, entra na reta final. Com direção de Alessandra Maestrini e Denise Stoklos, a montagem é inspirada no livro "O Papel de Parede Amarelo", conto de Charlotte Perkins Gilman, de 1892, um marco feminista por abordar temas como o controle sobre o corpo feminino e saúde mental. Até 1 de junho.

Onde? Teatro Estúdio (Rua Conselheiro Nébias, 891, São Paulo)

Quando? Sextas, às 21h. Sábado, às 20h. Domingos, às 18h

Ingresso a partir de R$ 60 (meia).

Bônus: outra dica para a família, em São Paulo, é o Circuito Amicão, da SP Cine, no domingo. Tutores poderão levar seus cães para curtir juntos a animação "Flow", vencedora do Oscar e que celebra a empatia entre espécies. A exibição acontece às 16h, na Matilha Cultural. Gratuito.