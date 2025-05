Mulher morta pelo marido foi com ele a disputa de casais no 'Domingo Legal'

O autônomo Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, de 35 anos, que está preso e, segundo a polícia, confessou ter matado a ex-mulher, a promotora de eventos Amanda Caroline de Almeida, de 32 anos, na noite do último domingo, 18, em Osasco, participou com ela de um quadro do programa Domingo Legal, do SBT, veiculado em 17 de novembro do ano passado.

O casal estava separado desde fevereiro deste ano. A reportagem procura a defesa dele, para que se manifeste sobre as acusações.

Ribeiro e Amanda participaram do quadro "Minha Mulher Que Manda", em que três casais disputam qual deles produz com mais perfeição uma receita proposta por um chef de cozinha. O marido é quem executa o prato, sob as ordens da mulher, que diz o que ele deve fazer. O casal vencedor conquista um prêmio de R$ 10 mil.

Até se separar, o casal permaneceu junto por 16 anos e teve três filhos, de 14, 7 e 5 anos. No domingo à noite, Amanda deixou os filhos com o marido e saiu com amigas. Ao voltar para casa, notou que o carro do marido estava perto de sua casa e pediu para desembarcar fora do portão. Depois desapareceu.

A polícia conseguiu imagens em que Ribeiro aparece carregando o corpo da ex-mulher, com o auxílio de outra pessoa. Ele inicialmente negou o crime, segundo a polícia, mas, ao ser confrontado com as imagens, acabou confessando. O corpo foi lançado no rio Tietê.

Ribeiro está preso e, segundo a polícia, vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver.