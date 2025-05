Marcelo Falcão sofre acidente durante show e lesiona joelho: 'Uma ruptura'

Marcelo Falcão, 51, vai precisou se ausentar dos palcos após um acidente que sofreu ontem durante um show no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Na primeira música de sua apresentação, o cantor pisou em falso no palco e sofreu uma lesão no joelho. Apesar do acidente, Falcão decidiu continuar o show, mas precisou seguir a performance sentado. Ao final da apresentação, deixou o local em uma cadeira de rodas.

O ex-vocalista de O Rappa falou sobre o ocorrido e tranquilizou os fãs. "Na primeira música, pisei em falso e meu joelho saiu do lugar. Deu uma ruptura dos ligamentos", explicou em postagem nas redes sociais.

Apresentação do artista na Virada Cultural, em São Paulo, foi cancelado. "Infelizmente, o show de hoje não vou conseguir fazer. Não estou conseguindo botar o pé no chão, nem com muleta", disse ele.

A equipe do artista também se pronunciou nas redes sociais, informando o cancelamento do show de hoje. "Informamos com carinho e tristeza que, por motivos médicos, o show do Marcelo Falcão que aconteceria hoje (24/05), às 19h, na Virada Cultural de São Paulo, em Parelheiros, precisou ser cancelado", diz a nota oficial.