Luísa Sonza lota show e coloca todo mundo pra dançar na Virada Cultural

Luísa Sonza lotou o show de encerramento do primeiro dia da Virada Cultural, no palco Freguesia - Brasilândia, na noite deste sábado (24). A cantora subiu ao palco às 21h40, iniciando a apresentação com "Carnificina" e colocando a multidão para cantar e dançar junto.

O que rolou

A artista apostou em um repertório mais dançante, arrancando gritos dos fãs ao interpretar hits como "Luísa Manequim". Mas também houve espaço para músicas românticas, como "Se Acaso Me Quiseres".

"Que prazer estar aqui! Vocês não sabem o sufoco para chegar", disse Luísa antes de cantar "Melhor Sozinha". "A próxima música é muito importante para mim", completou.

Fãs chegaram cedo

Muitos fãs da cantora chegaram horas antes do show para garantir um espaço na grade, próximo ao palco. Alguns eram tão dedicados que reconheciam membros da equipe de Luísa e pediam selfies antes da apresentação.

A vendedora Tassyla Lima, 24, moradora do bairro da Luz, região central da capital, conta que trabalhou pela manhã e correu para chegar às 14h, garantindo um lugar privilegiado. "Vim aqui especialmente para ver a Luísa. Este é o quarto show dela que assisto", afirma.

Para a administradora Débora Lucena, 27, a espera pelo show valeu a pena. Moradora de São Mateus, ela gastou 1h40 para chegar ao local por volta do meio-dia e garantir um espaço próximo ao palco. "Acompanho a Luísa desde 2017 e conheço todas as músicas. Pela minha experiência em shows dela, aqui posso interagir com ela", disse a fã, que veio acompanhada de dois amigos.

Luísa encerrou o show às 22h44 fazendo a plateia pular ao som de "Lança Perfume". Ela agradeceu aos fãs: "Muito obrigada do fundo do coração", arrancando gritos e acenos.