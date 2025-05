Jornalista revela golpe que quase lhe fez perder R$ 28 mil: 'Caiu a ficha'

A jornalista Janine Borba contou nas suas redes sociais que quase foi vítima de um golpe ontem, que poderia ter lhe dado prejuízo de R$ 28 mil.

O que aconteceu

A ex-âncora da Record recebeu a ligação de uma suposta floricultura dizendo que alguém havia pedido flores para serem entregues a ela. Segundo Janine, a ligação dizia que já tinham tentado mandar as flores, no entanto, não encontraram a casa e, agora, para voltar, ela precisaria pagar uma taxa de R$ 7.

Quando o motoboy chegou na casa dela, ela tentou pagar no débito algumas vezes. "Tentei pagar com o cartão de débito, veio a mensagem de que não havia conseguido finalizar a operação. Mas achei estranho, era uma mensagem que eu nunca tinha visto antes. Tentei de novo, mesma mensagem —ele insistiu para eu tentar de novo, mas, eu falei que não ia tentar mais".

A jornalista tentou no QR code e, quando ia pagar com dinheiro, o motoboy disse que não aceitava. "Nessa hora, a mesma pessoa me ligou, mas estava nervosa, perguntando sobre o pagamento. Falei que tentei pagar com débito e não consegui, com QR code e não consegui, e agora estou tentando pagar com dinheiro e o garoto está me falando que não aceita dinheiro. A gente nunca pensa que está sendo vítima de um golpe".

Janine contou que, assim que o motoboy foi embora, ela recebeu uma mensagem do banco. "Quando eu falei que podia levar as flores embora, o sujeito subiu na moto e vazou. Em dois segundos veio uma mensagem do meu banco perguntando se eu tinha feito uma compra de R$ 28 mil. Nessa hora, caiu a ficha. Ainda bem que tive condição de responder que não reconhecia aquela compra e bloqueei meu cartão".

No post, ela avisou seus seguidores sobre o golpe e disse para todos tomarem cuidado. "Enfim, saí ilesa dessa tentativa de golpe, mas, o tempo todo temos que estar espertos. É isso, gente, cuidado, atenção dobrada que a bruxa está solta".