CANNES, FRANÇA (Reuters) - "It Was Just An Accident", do diretor iraniano Jafar Panahi, ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes neste sábado.

Panahi, que foi preso várias vezes por seu trabalho como cineasta, esteve pessoalmente no festival pela última vez em 2003, quando "Crimson Gold" foi exibido na categoria Un Certain Regard.

O filme brasileiro "O Agente Secreto" levou dois prêmios em Cannes, o de melhor diretor para Kleber Mendonça Filho e o de melhor ator para Wagner Moura.

"A arte mobiliza a energia criativa da parte mais preciosa e mais viva de nós. Uma força que transforma a escuridão em perdão, esperança e vida nova", disse a presidente do júri, Juliette Binoche, ao anunciar o prêmio.

"It Was Just An Accident" acompanha Vahid, interpretado por Vahid Mobasseri, que sequestra um homem com uma perna falsa que se parece com aquele que o torturou na prisão e arruinou sua vida.

Vahid se propõe a verificar com outros sobreviventes da prisão se aquele é de fato seu torturador e, então, decidir o que fazer com ele.

O Grand Prix, o segundo maior prêmio depois da Palma de Ouro, foi concedido a "Sentimental Value", do aclamado diretor Joachim Trier.

Vinte e dois filmes no total concorriam ao prêmio no 78º Festival de Cinema de Cannes, com inscrições de diretores conhecidos como Richard Linklater, Wes Anderson e os irmãos Dardenne da Bélgica.

(Reportagem de Miranda Murray)