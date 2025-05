Guillermo del Toro elege 10 melhores filmes da história; nem tudo é terror

Em 2022, o renomado cineasta mexicano Guillermo del Toro, 60, participou do prestigiado ranking da revista britânica Sight and Sound. Nele, o vencedor de três Oscars (2018 e 2022) elegeu os dez melhores filmes de todos os tempos. Veja quais são abaixo.

Top 10 filmes de todos os tempos de Guillhermo del Toro

"Barry Lyndon" (1975), dirigido por Stanley Kubrick. É uma obra visualmente deslumbrante que acompanha a ascensão e queda de um aventureiro irlandês no século XVIII. Conhecido por seu uso inovador de luz natural, o filme recebeu quatro prêmios Oscar, incluindo Fotografia e Direção de Arte, embora Kubrick não tenha vencido como diretor. Disponível para aluguel no Prime Video e Apple+.

Cena de 'Barry Lyndon' Imagem: Divulgação

"Os Bons Companheiros" (1990), dirigido por Martin Scorsese. O longa mergulha no universo do crime organizado com uma narrativa ágil e realista sobre a ascensão e queda do mafioso Henry Hill. O filme é considerado um marco do gênero e venceu o Oscar de Ator Coadjuvante (Joe Pesci), além de ter sido indicado em outras categorias importantes. Disponível no Prime Video e Max.

Cena de 'Os Bons Companheiros' Imagem: Reprodução

"Luzes da Cidade" (1931), dirigido por Charles Chaplin. Equilibra com maestria comédia e drama na história de um vagabundo que se apaixona por uma florista cega. É reverenciado como um dos maiores filmes da era silenciosa. Disponível no Telecine.

Cena de 'Luzes da Cidade' Imagem: Reprodu�§�£o/Curzon Artificial Eye

"Contatos Imediatos do Terceiro Grau" (1977), dirigido por Steven Spielberg. Trata-se de uma ficção científica que explora o contato com extraterrestres sob uma ótica emocional e humana. O filme venceu o Oscar de Fotografia e recebeu várias outras indicações, consolidando Spielberg como um dos grandes nomes do cinema. Disponível para aluguel no Prime Video e Apple+.

Melinda Dillon em cena de 'Contatos Imediatos do Terceiro Grau' Imagem: Divulgação

"Frankenstein" (1931), dirigido por James Whale. A adaptação do romance de Mary Shelley é uma das grandes referências do cinema de horror. Com Boris Karloff no papel do monstro, o filme não recebeu indicações ao Oscar (que ainda não premiava amplamente o gênero), mas se tornou um ícone da cultura pop. Disponível para aluguel no Prime Video, Youtube e Apple+.

'Frankenstein', de 1931 Imagem: Divulgação

"8½" (1963), dirigido por Federico Fellini. Consiste em uma espécie de mergulho metalinguístico na mente de um cineasta em crise criativa. Considerado um dos maiores filmes de todos os tempos, venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e Figurino, sendo uma referência incontornável no cinema moderno. Disponível no Telecine.

'Oito e Meio', filme de Federico Felini Imagem: Divulgação

"Nazarín" (1958), dirigido por Luis Buñuel. O filme segue um padre idealista que tenta viver segundo os preceitos cristãos em um México brutalmente desigual. Conquistou o Prêmio Internacional no Festival de Cannes e é uma das obras mais importantes da fase mexicana de Buñuel. Disponível no Looke.

Cena do filme 'Nazarín' Imagem: Divulgação

"Onde os Fracos Não Têm Vez" (2007), dirigido pelos irmãos Joel e Ethan Coen. É um thriller tenso sobre violência, destino e a decadência moral da sociedade. Venceu quatro Oscars, incluindo Melhor Filme, Direção, Roteiro Adaptado e Ator Coadjuvante, para Javier Bardem, consolidando o talento singular dos Coen. Disponível no Mercado Play e para aluguel no Prime Video e Apple+.

Javier Bardem em cena de "Onde os Fracos Não Têm Vez" Imagem: Divulgação

"A Sombra de uma Dúvida" (1943), dirigido por Alfred Hitchcock. Narra a visita de um tio misterioso a uma cidadezinha americana, revelando um suspense psicológico sobre segredos e desconfiança familiar. Embora não tenha sido premiado com o Oscar, é apontado pelo próprio Hitchcock como seu filme favorito. Disponível no Looke.

Cena de 'A Sombra de uma Dúvida' Imagem: Divulgação

"The Magnificent Ambersons" (1942), dirigido por Orson Welles. Retrata o declínio de uma família aristocrática frente às mudanças sociais e tecnológicas. No pós-produção, o filme foi mutilado pelo estúdio RKO e perdeu mais de uma hora de filmagens. Em 2021, o diretor norte-americano Joshua Grossberg revelou que viria ao Brasil para tentar resgatar vestígios deste longa, que poderiam estar perdidos após Welles gravar "É Tudo Verdade" por aqui. Recebeu quatro indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme.