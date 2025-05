'Garota do Momento': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 26/5 a 31/5

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 26 de maio

Laurentino anuncia que a cirurgia de Bia foi um sucesso. Basílio ameaça Maristela. Iolanda expulsa Topete da pensão. Vera e Lígia ajudam Celeste e Edu a arrumar a nova casa. O delegado alerta Clarice e Amália sobre as denúncias de Juliano. Teresa, Eugênia e Jacira confortam Alfonso. Basílio autoriza Zélia a liberar para a imprensa uma nova parte do dossiê contra os Alencar. Anita questiona quando Nelson deixará sua casa. Sebastião tem um acidente. Onofre faz uma proposta de trabalho a Basílio. Maristela ofende Beatriz.

Terça-feira, 27 de maio

Maristela se revolta contra Clarice. Laurentino diz que Bia acordou e está chamando pela mãe. Clarice afirma a Bia que jamais deixará de ser sua mãe. Sebastião pede que Ulisses não conte sobre seu acidente para Vera. Juliano e Maristela contam uma nova versão da morte de Valéria para Bia. Bia pede para ver Ronaldo. Alfredo é sequestrado por Mirtes. Maristela teme que Basílio destrua a Perfumaria Carioca. Anita, Teresa, Jacira e Sérgio se preocupam com a falta de notícias sobre Alfredo. Arlete visita Bia no hospital. Maristela e Juliano pensam em como incriminar Clarice.

Quarta-feira, 28 de maio

Maristela pensa em procurar Geraldo para incriminar Clarice. Bia pergunta de Valéria para Arlete. Anita chora durante o programa de TV. Basílio faz sucesso na campanha de Onofre. Amália anuncia que o documento original de Clarice foi reconhecido. Bia desabafa com Ronaldo. Sérgio faz um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Alfredo. Mirtes tortura Alfredo. Zélia explica para Mônica seu plano de como conquistar a presidência da Perfumaria. Sebastião confidencia a Ulisses que pode estar doente. Maristela faz uma proposta a Geraldo.

Quinta-feira, 29 de maio

Maristela propõe que Geraldo deponha a seu favor em troca de dinheiro. Marlene e Glorinha comemoram o sucesso de seu creme. Raimundo apoia Sebastião. Clarice garante a Bia que jamais a abandonará. Basílio revela a Beto e Beatriz que o colar de joias estava com Maristela. Beto confronta Bia sobre o roubo do colar. Anita e a família de Alfredo alertam os fãs sobre o sumiço do artista. Alfredo decide cooperar com Mirtes. Celeste sofre com seu casamento. Na delegacia, Geraldo afirma que foi Clarice quem matou Valéria.

Sexta-feira, 30 de maio

O delegado dispensa Geraldo. Raimundo anuncia um concurso de contos, e Beto tem uma ideia. Edu e Celeste sofrem com o casamento em crise. Juliano pede que o gerente de seu banco deponha contra Clarice. Maristela e Basílio fazem um novo acordo. Beto sugere que Celeste participe do concurso de contos promovido pelo cliente de Raimundo. Clarice é intimada a ir à delegacia. Jacira sente o cheiro de Alfredo em Mirtes. Vera ouve quando Ulisses fala com Sebastião sobre sua possível doença. Clarice é presa por falsidade ideológica.

Sábado, 31 de maio

Clarice é levada pelo delegado. Vera apoia Sebastião. Basílio retorna para a Perfumaria Carioca, e é cercado por fãs. Bia tem alta do hospital. Ronaldo avisa a Bia que Clarice foi presa. Jacira, Anita, Sérgio, Topete e Eugênia decidem seu plano contra Mirtes. Eugênia agradece Topete por ter salvado seu pai. Em um telefonema misterioso, Nelson confessa que está cansado de fingir que se regenerou. Gregório visita Clarice na delegacia. Zélia pede perdão a Bia por suas mentiras. Sebastião se prepara para sua cirurgia. Bia e Zélia garantem a Clarice que ela deixará a prisão. Maristela provoca um acidente contra Geraldo.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.