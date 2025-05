Freddie Mercury teve filha secreta com esposa de amigo, diz biografia

Freddie Mercury teve uma filha em segredo com a esposa de um amigo, segundo sua nova biografia "Love, Freddie", escrita por Lesley-Ann Jones.

O que aconteceu

O cantor teve um caso com a esposa de um amigo próximo em 1976 e a existência da filha biológica era conhecida somente pelos seus familiares e amigos mais próximos. As informações são do Daily Mail.

A filha de Mercury, chamada de "B", atualmente tem 48 anos e não terá sua identidade revelada no livro. É divulgado apenas que ela mora na Europa, é médica e mãe.

Segundo a própria "B", pouco antes de morrer, em 1991, o artista lhe deu 17 volumes de diários pessoais detalhados quando ela tinha 15 anos.

No primeiro capítulo da biografia, há uma carta escrita por "B", onde ela diz que manteve um bom relacionamento com o pai. "Freddie Mercury era e é meu pai. Tivemos um relacionamento muito próximo e amoroso desde o momento em que nasci e ao longo dos últimos 15 anos de sua vida. Ele me adorava e era dedicado a mim. As circunstâncias do meu nascimento podem parecer, para a maioria das pessoas, incomuns e até ultrajantes. Isso não deveria ser surpresa. Nunca diminuiu seu compromisso de me amar e cuidar de mim. Ele me estimava como um bem precioso".