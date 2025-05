Foto de fichamento de apresentadora de TV em delegacia viraliza nas redes

A foto de fichamento em uma delegacia de Monterrey, no México, da apresentadora Gloria Torres, 35, viralizou nas redes sociais.

O que aconteceu

Segundo o jornal Excelsior, a apresentadora foi detida na semana passada por desordem pública. Ela foi liberada após pagar fiança de o equivalente a R$ 1.165.

Na imagem, a apresentadora da Multimedios Television aparece usando um decote e uma tarja cobrindo seus olhos. Nas redes, algumas pessoas elogiaram o registro oficial.

Gloria publicou a foto em seu perfil do Instagram e reclamou do seu visual. "Se eu soubesse que eles vazariam essa foto, poderiam ter me avisado para eu me arrumar, porque o meu cabelo está realmente bagunçado!", escreveu na legenda.

Na sequência, ela postou uma nova foto utilizando o Photoshop para "corrigir" o erro.