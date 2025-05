Filho de Latino compara cantor a P. Diddy e promete exposição: 'Vou provar'

Colaboração para Splash, no Rio

Guilherme Rocha, 27, filho do cantor Latino, voltou a se pronunciar nas redes sociais com duras críticas ao pai.

O que aconteceu

O jovem comparou Latino ao rapper norte-americano P. Diddy, atualmente envolvido em acusações de abuso sexual. "As pessoas vão ver quem é o Latino. Esse merda desse Latino. Ele é o Puff Daddy brasileiro, e eu vou provar. Eles nem sabem as coisas que eu tenho no celular contra ele", disparou.

Guilherme disse ainda que a mãe teria se aliado ao cantor. "E ele usou a minha mãe, que é mais covarde, que me abandonou quando criança, e ainda forneceu coisas para o próprio pai", declarou.

O filho de Latino afirmou que o pai chegou a ajudá-lo por um curto período, mas que isso foi usado como forma de humilhação. "Começou a me dar dinheiro faz uns seis meses, e usa disso pra me humilhar. Sempre me mantém bloqueado nas redes sociais", relatou.

Guilherme Rocha chegou a mudar a descrição do perfil nas redes sociais. "Todos passam por problemas e dificuldades na vida, mas elas não devem ser expostas para a família e nas redes sociais com difamações sem prova", escreveu se referindo ao pai, que o acusou de ser dependente químico.