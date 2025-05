Discreta, esposa de Messi se abre sobre exposição, saúde mental e filhos

Antonela Rocuzzo, 37, esposa de Lionel Messi, 37, falou sobre maternidade, exposição e como cuida da sua saúde mental.

O que aconteceu

A influenciadora argentina se mudou para Espanha em 2010, aos 23, para estar mais perto do então namorado. "Nós nunca deixamos de ter raízes profundas. (...) Sair de casa tão jovem foi difícil e, além disso, naquela época não havia a tecnologia que existe agora. Sem minha família e amigos, tudo era novo, os costumes eram diferentes, e eu não conhecia nada" disse em entrevista à Vogue México.

Mãe de três filhos, Thiago, Mateo e Ciro, ela falou sobre a responsabilidade de criar filhos homens. "Quero que meus filhos tenham bons valores, que respeitem as pessoas e valorizem as coisas? É fundamental que eles saibam que não somos melhores que ninguém. (...). Para mim, o importante é que eles entendam que precisam respeitar a todos. Conversamos muito em casa. Para nós, a comunicação é extremamente importante".

Apesar de ter mais de 40 milhões de seguidores, Antonela é discreta sobre a vida pessoal. "Expor minha vida na internet é uma novidade para mim. Aliás, todos os projetos que estou montando como influenciadora são um tópico totalmente novo para mim. Então, trata-se de superar gradualmente o medo que tinha da exposição antes. O Leo me apoia muito, eu falo com ele quando tenho uma oportunidade e ele me aconselha".

A esposa de Messi ainda contou que fazer exercício físico é a chave para manter sua saúde mental. "Sou muito positiva, mas obviamente tenho meus dias. Para ser sincera, minha tábua de salvação é malhar e ter uma vida ativa; isso me equilibra. Se tiver um dia em que não treino, em que não consigo cumprir minha rotina, nesse dia estarei um pouco mais irritada. A saúde mental é extremamente importante para me manter bem e positiva".