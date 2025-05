Esposa festeja prêmio de Wagner Moura em Cannes: 'Felicidade absoluta'

Sandra Delgado, esposa do ator Wagner Moura, 48, usou as redes sociais para comemorar a vitória do marido no Festival de Cannes. "Felicidade absoluta e total", escreveu Sandra em uma publicação. Casados desde 2017, o casal tem três filhos.

O que aconteceu

Wagner Moura conquistou o prêmio de melhor ator em Cannes, na França, hoje. O longa "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, também rendeu ao cineasta pernambucano o prêmio de melhor diretor. A obra ainda foi agraciada com os troféus Fipresci Prize, da Federação Internacional de Críticos de Cinema, e o Prix du Cinémas de Art et Essai, concedido por exibidores independentes.

Amigos e colegas de profissão celebraram a vitória junto com Sandra. "San, meu Deus! Parabéns", escreveu o ator Humberto Carrão. "Que momento histórico do cinema brasileiro", disse Dira Paes. "Está prestando muito! Viva!", comentou Maria Ribeiro. Bianca Comparato resumiu: "Que incrível".

Apesar da conquista, Wagner Moura não esteve na premiação. O ator está trabalhando nas filmagens do longa "11817", de Louis Leterrier. O prêmio do Festival de Cannes foi entregue a Kleber Mendonça, diretor de O Agente Secreto. "Eu fui muito, muito sortudo de ter a oportunidade de trabalhar com o Wagner Moura. Ele é um grande ator e uma ótima pessoa. Eu o amo muito e espero que O Agente Secreto traga muitas coisas para ele", comentou o diretor.