Enxuto e direto, Pretenders engaja fãs no C6 Fest com emoção e energia

"Eu amo essa cidade. Sou paulistana... quase", se declara Chrissie Hynde, vocalista dos Pretenders, com simpatia e conexão forjadas por cinco décadas de experiência de palco.

Aos 73 anos, Hynde impressiona no C6 Fest com uma qualidade de voz que parece pouco alterada em relação ao que se ouvia nos hits de rádio da banda que embalaram a década de 1980 como "Don't Get Me Wrong" e "Back on the Chain Gang".

Ícones da new wave, um dos trunfos do Pretenders sempre foi dizer muito com poucos elementos. Na discografia da banda, tudo é sempre muito preciso: as melodias, os dedilhados de guitarra, a batida, a dose de energia, a dose de emoção.

Emoção essa que Hynde carrega tão bem em uma voz que une interpretação vigorosa e timbre rico e marcante. Quando ela canta a lenta "I'll Stand By You", de 1994, só voz e guitarra, é um momento de beleza única.

Músicas dos primeiros anos da banda animam o público com suas levadas irresistíves, como "Talk of the Town", "Message of Love" e "Precious", esta última dedicada ao guitarrista James Honeyman-Scott, guitarrista da fase inicial do grupo que morreu de overdose em 1982, aos 25 anos.

Pretenders durante show no C6 Fest Imagem: Oona O'Brien/UOL

O guitarrista atual, James Walbourne, é um dos destaques do show. Por diversas vezes, quando Hynde não está cantando, é a vez dele brilhar, com solos intensos e habilidade apurada. Até na hora de errar ele foi bem: parou uma música no começo e admitiu: "Caguei nessa, vamos de novo". Um pequeno deslize que saiu divertido.

Momento catártico, o hit "Middle of the Road" vem na hora certa, mais para o final do show, alegrando em especial aqueles com idade o suficiente para terem frequentado danceterias dos anos 1980.

É gratificante ver como a banda consegue prender a multidão com seu rock direto e enxuto, quatro músicos, pouco bla bla bla, zero adereço, zero cenografia (apenas o logo do C6 ao fundo). Nada é a mais. Nada falta.