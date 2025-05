Com nova grade, conheça dorama e novelas mexicanas anunciadas pelo SBT

O SBT estreia na próxima segunda-feira sua nova grade de programação, que promete agradar os fãs de novelas internacionais. A emissora vai incluir duas tramas mexicanas inéditas no Brasil e, pela primeira vez, exibirá um dorama.

"Meu Amor das Estrelas"

O dorama sul-coreano, que já está disponível no catálogo do streaming Max, estreia na segunda-feira, às 16h45, logo após o Fofocalizando. "Meu Amor das Estrelas" mistura elementos de ficção científica e romance, centrando-se na história de Do Min-joon (Kim Soo-hyun), um alienígena que vive na Terra há séculos. O protagonista possui habilidades extraordinárias e leva uma vida discreta até se apaixonar por Cheon Song-yi (Jun Ji-hyun), uma famosa atriz.

O SBT decidiu estrear sua faixa de doramas com uma das produções mais premiadas do gênero. "Meu Amor das Estrelas" ganhou o prêmio de melhor drama estrangeiro no Festival de Televisão de Xangai e melhor série estrangeira no Festival Internacional de Drama de Tóquio. Além disso, o ator Kim Soo-hyun também foi premiado como melhor ator asiático no Festival de Drama de Tóquio.

O dorama 'Meu Amor das Estrelas' Imagem: Reprodução/Prime Video

"Eternamente Apaixonados"

Outra novidade é "Eternamente Apaixonados", que estreia também na segunda-feira, logo após o dorama "Meu Amor das Estrelas". A novela mexicana, exibida em seu país de origem em 2023, resgata a antiga faixa das 17h45, que já foi exclusiva de tramas do México no SBT.

A história acompanha o romance de Paula (Alejandra Robles Gil) e Rogelio (Marcus Ornellas), casal que se casa em segredo. Liberal, a protagonista entra em conflito com sua sogra, Martina (Diana Bracho), uma mulher autoritária e conservadora que fará de tudo para atrapalhar a vida da nora.

A novela mexicana 'Eternamente Apaixonados' Imagem: Reprodução

"As Filhas da Senhora Garcia"

Outra trama mexicana, "As Filhas da Senhora Garcia" estreia apenas no dia 9 de junho, às 20h45. A novela vai substituir "A Caverna Encantada", que passa a ser exibida no período da tarde, às 13h45.

Originalmente exibida no México em 2024, a história acompanha Amelia Garcia, uma mulher forte, determinada e marcada por tragédias familiares, que luta para proteger suas duas filhas, com personalidades e destinos bem distintos. Entre traições, paixões proibidas e conflitos familiares, a novela conta com uma trama intensa e impactante.