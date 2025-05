'Engrossou': por que dono de 3 capas da G Magazine fez harmonização peniana

Dono de três capas da G Magazine, Bruno Canaan, 42, decidiu mudar o que todos já haviam visto entre os anos 2006 e 2009. O influenciador digital e modelo realizou uma harmonização peniana para melhorar o que, segundo ele, "já estava bom" e está feliz com o ganho de 3 cm de circunferência do membro.

Já fui capa de revista, e milhares de pessoas já me viram pelado. Mas eu gostaria de estar melhor, já que tem essa possibilidade. Quem testou [após a harmonização], aprovou. Depois que eu fiz o sexo, que teve toda aquela manobra, senti que deu uma engrossada a mais.

Bruno Canaan, em entrevista exclusiva para Splash

Defensor dos cuidados estéticos, Canaan tomou conhecimento da harmonização íntima após buscas na internet. Posteriormente, ele procurou o Dr. Vitor Mello, especialista em estética masculina, para entender o método "overpants" e optou por se presentear com o procedimento.

Apesar de ter aprovado o resultado, o modelo alerta que não há mudança no pênis ereto. Segundo ele, o procedimento faz diferença no membro flácido, o que deve satisfazer os homens que querem "usar uma sunga e tem vergonha de não dar um volume". "O aumento é na circunferência e fez bastante diferença para mim. Eu também não tinha ele muito fino, mas ficou ainda melhor que estava", afirma.

Para Splash, o médico Vitor Mello explicou que o procedimento estético aumenta a circunferência peniana de 3 a 7 cm. Segundo ele, é realizada anestesia local, como a usada por dentistas. "Primeiramente, uso um preenchedor com ácido hialurônico, que faz o engrossamento, e finalizo com a toxina botulínica para fazer o destravamento. A grande maioria dos homens tem algum tipo de retração".

Pode haver melhora no comprimento do pênis em estado flácido, por conta da toxina, desse destravamento. Pode ser de 1 a 3 centímetros, vamos dizer assim, de destravamento. Já em relação à circunferência, eu falo que o céu é o limite. Quanto mais preenchedor, mais ele vai engrossar. Sempre partimos de um ganho mínimo de 3 a 3,5 centímetros e tem casos de até 7 centímetros. Obviamente, sempre respeitando a anatomia característica particular de cada paciente.

Dr. Vitor Mello

Bruno destaca que não sofreu com tabu para mexer em sua área íntima e comparou o procedimento a um implante de silicone. "A harmonização melhora o aspecto, não só do engrossamento, mas também a autoestima mesmo do homem, sabe?".

Estou me sentindo melhor e me vendo mais bonito pelado. Isso é legal para o homem. O meu foco era de melhorar o que já estava bom. Valeu muito a pena!

Bruno Canaan

Antes e depois da harmonização peniana de Bruno Imagem: Divulgação

"Não tinha noção nenhuma"

Bruno Canaan ficou conhecido no Brasil em 2006 após chamar atenção no reality show Jogo da Sedução (Band). Ele tinha a missão de ser o "seduction coach" na atração, conquistando fãs pelo país e recebendo o convite para posar nu na G Magazine.

Para mim foi algo inovador. Nunca imaginei posar pelado para uma revista masculina. As fotos foram feitas em Ilhabela, em área aberta, e não tinha as facilidades de hoje, como ver vídeo pela internet. Eu tinha que ver revistas pornográficas para ficar 'armado' e fazer as fotos. Tinha água gelada, mosquitos picando e ainda tinha que ficar duro. Foi difícil, mas consegui.

No ano seguinte, o modelo foi chamado pela G Magazine para um ensaio especial na edição dos "mais gatos". Já em 2009, ele foi novamente procurado pela publicação após o público pedir para vê-lo "experiente".

Bruno Canaan posou nu para G Magazine 3 vezes Imagem: Divulgação

Fiz umas fotos, em 2009, num bar em São Paulo, e também foi um sucesso na época. Ela me ajudou a participar de vários programas, como do Gugu, Gilberto Barros... Foi uma fase muito legal, onde pude ter experiências de trabalhos de nível nacional e me impulsionou a continuar até hoje trabalhando com isso.

O artista diz que tinha "tamanha inocência" que demorou para entender a dimensão do que seria posar nu. Na época, ele até sabia da existência da revista, mas nunca tinha folheado. "Eu sou hétero e não tinha costume de ver essas revistas, não tinha mesmo. As revistas que eu via, esporadicamente, eram a Playboy e a Sexy, mas também não comprava a revista. Eu via, às vezes, de amigos, primos, mas a revista G Magazine não tinha contato".

O dinheiro ganho com os ensaios ajudou Bruno a estruturar sua vida pessoal e realizar desejos, como comprar um carro. "Eu fiz pelo valor financeiro na época e também pela chance de crescer como artista. Eu tinha terminado de participar de um reality show e ser o grande vencedor".

Alô, A Fazenda!

Além do Jogo da Sedução, Bruno Canaan participou de A Grande Conquista 2 (Record), em 2024, mas teve passagem curta e não teve chance de ir à fase da mansão. "Foi uma experiência incrível, mas muito desafiadora. Passei frio, fome e tive muitos contratempos lá dentro, porque o povo brigava e eu fui mais apaziguador".

Fui com essa proposta e acho que não foi uma estratégia muito boa. Quando fui pra lá, a minha mãe mesmo me falou: 'Bruno, vai com mais tranquilidade e não briga com ninguém', e não foi uma boa estratégia. Se eu tivesse brigado mais e dado polêmica, teria ficado mais tempo, né? Foi uma experiência incrível.

? Bruno Canaan fala sobre não gostar de dormir com outras pessoas #ZonaDeRisco #AGrandeConquista pic.twitter.com/ue8ixdtTOA ? A Grande Conquista (@agconquista) April 25, 2024

O sonho atual de Bruno Canaan é receber um convite para A Fazenda. "Mexer com Fazenda é comigo mesmo, entendeu? Já sou nascido e criado ali, já tenho essa experiência com animais, adoro rodeio, adoro estar nesse ambiente e eu sempre vou nessas festas de rodeio sertanejo. Gosto muito dessa vida agro, dessa vida simples, de estar em contato com animais. Se chegar o convite para mim, vai ser de grande benefício para mim."

O modelo e influenciador digital garante estar vacinado para "entregar tudo" após o papel de bom moço não ajudá-lo em A Grande Conquista 2. "Vai ser um grande desafio e uma realização de um sonho. Eu gostaria, sim, de participar desse reality show e vou entrar para poder ganhar. Se for para participar igual muitos fazem, eu não quero não, porque quero entrar para poder ganhar".