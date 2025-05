Bad Bunny aparece de cueca branca e seguidores reagem: 'Apaga agora'

Bad Bunny, 31, postou um carrossel ontem no Instagram e, entre os registros, ele aparece de cueca branca. Os seguidores reagiram à foto.

O que aconteceu

Fãs não economizaram elogios. Em menos de 24 horas de publicação, as fotos já acumulavam 32 mil comentários. "Apaga agora a foto de cueca", escreveu uma seguidores. "Meu coração palpitou mais forte", completou outra.

Em março, Bad Bunny foi estrela de uma campanha global da Clavin Klein.

Bad Bunny compartilhou clique nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

Ele se apresenta no Brasil em 2024. Uma apresentação única do cantor por aqui estava marcada para o dia 20 de fevereiro. Com ingressos esgotados, uma data extra foi anunciada na sequência. Ambas fazem parte da turnê mundial do disco DeBÍ TIRAR MáS FOToS e serão realizadas no Allianz Parque, em São Paulo.

Cantor gerou comentários no Met Gala. Ele usou um look Prada com um chapéu tradicional de seu país. "Meu amigo Anthony, com a equipe da Prada, mixou elementos da marca com o chapéu sombrero de Porto Rico. Eu acho que estou bonito", contou durante a live da Vogue. Fãs brasileiros, no entanto, compararam o look ao do personagem Chico Bento, da Turma da Mônica.