'ASMR emocional': Perfume Genius mostra no Brasil seu pop confessional

Não é fácil descrever a música feita por Perfume Genius, nome pelo qual o americano Michael Hadreas é conhecido desde que lançou o primeiro disco, "Learning", em 2010. Mas dá para dizer que é uma música carregada de emoção, com letras que passam por temas como aceitação, traumas e dores pessoais.

As canções podem soar intimistas, baseadas apenas em sensíveis notas de piano, ou grandiosas, brincando com o synthpop e o rock.

Perfume Genius faz música bem particular, e o público brasileiro poderá ver ao vivo neste sábado, dentro do C6 Fest, no parque Ibirapuera, em São Paulo.

"Tento sentir tudo ao máximo, mas com a consciência de que o show não é só para mim. Tento criar um acesso e uma conexão, para que o público também sinta, como um ASMR emocional. É uma linha tênue, e fico indo e voltando entre esses estados", disse ele, em entrevista ao TOCA.

Quem é ele?

Com ascendência grega, Perfume Genius cresceu em Seattle. Quando adolescente, sofreu ameaças de morte na escola por ser gay e abandonou os estudos.

Em Nova York, trabalhou em uma casa noturna e passou por problemas com drogas. Então voltou a Seattle para recomeçar a vida. Iniciou a carreira na música com músicas confessionais, em que sua voz tímida lidava com temas pesados.

Depois de "Learning", lançou outros seis discos - o mais recente, "Glory" (2025), traz os singles "It's a Mirror" e "Clean Heart"

O que ele disse?

TOCA - Como será o show no Brasil?

Perfume Genius - Gosto de ir a shows em que o artista toca todas as músicas que você quer ouvir. Sinto que já lancei tantos discos e fiz tantas turnês que meio que sei o que funciona. Vou mostrar todos os hits, ou pelo menos o que eu considero hits, mas também com base em pesquisas que fiz, porque isso torna o show mais divertido, principalmente em festival.

No novo álbum, "Glory", me parece que você se abre bastante e aborda questões pessoais. Quais foram as inspirações para compor esse disco?

Queria músicas simples, diretas, que vão direto ao coração, mas sem serem excessivamente dramáticas. Não que meu disco não tenha momentos dramáticos, porque tem, mas eu quis dar um passo atrás e encontrar humildade em meio a todas as coisas insanas e avassaladoras que estou sentindo ou enfrentando.

Quis buscar o fio condutor mais simples, a versão mais direta dessas emoções, mesmo que eu comece assim e depois leve a música para lugares mais selvagens. Durante a pandemia, ouvi muito Townes Van Zandt, que tem essa maneira de cantar sobre ideias pesadas, até sobre a morte, de um jeito simples e humilde.

Existem influências não musicais, como livros, filmes ou artes visuais, que te inspiram?

Sim, especialmente para os clipes e aspectos visuais. David Lynch sempre foi uma grande influência, tanto pela imagética quanto pelas trilhas do Angelo Badalamenti. Gosto desse clima de coisas que ficam entre o real e o irreal. É assustador, mas também engraçado, sexual e inocente ao mesmo tempo. Muitas das referências visuais vêm de cenas de filmes que misturam tudo isso, são exageradas, mas humanas e orgânicas também, com vários elementos competindo e convivendo juntos, sem explicação.

Sua música costuma equilibrar vulnerabilidade e uma certa teatralidade. Como você navega entre a catarse pessoal e a performance para o público?

Não sei, acho que as pessoas de fora percebem melhor do que eu. Tento sentir tudo ao máximo, mas com a consciência de que o show não é só para mim. Tento criar um acesso e uma conexão, para que o público também sinta, como um ASMR emocional. É uma linha tênue, e fico indo e voltando entre esses estados. Tento lembrar que isso é humano, que está tudo bem ser tímido às vezes e, de repente, ficar confiante. Me sinto como uma criança muitas vezes, explorando no palco, improvisando. Mas já faço isso há 15 anos, está no meu corpo. Não quero me repetir, então tento usar o que aprendi, mas deixar espaço para o momento.

Perfume Genius no palco: 'Tento criar um acesso e uma conexão, para que o público também sinta, como um ASMR emocional' Imagem: Divulgação

A música foi importante para você na infância?



Sim, foi o mais importante, na verdade. Quando era jovem e descobria músicas estranhas, sentia que existia um mundo lá fora mais parecido comigo, onde eu poderia me conectar ou encontrar um espelho para o que sentia, porque não tinha isso na cidade onde cresci. Acho que isso é comum, mas eu era obcecado, só pensava em música e em conseguir um disco novo. Naquela época, você comprava um disco e tinha que ouvir só aquele, criava uma relação intensa com o que comprava com o dinheiro que havia economizado. Esses discos viravam a trilha sonora de todo um ano da sua vida.

Como você define a sua música? Em que cena ou lugar você se vê?

Gosto de refrões, gosto de pop, então acho que considero pop, porque não é só barulho, sempre tem um refrão, um ponto de acesso pop. Mas não penso tanto nisso a ponto de limitar o que faço. Vou de música em música, deixando cada uma ser o que quiser.

Se você pudesse montar um festival e convidar artistas para tocar com você, quem chamaria para o line-up?

Acho que chamaria a Sade, se pudesse. O coral feminino da Bulgária. (Pergunta para seu parceiro, Alan Wyffels: "Quem mais gostaríamos?") Jenny Hval, com certeza, adoro o novo disco dela. Esses seriam ótimos nomes.

Quais são os seus planos para o futuro próximo? Vai compor novas músicas, começar algum projeto diferente?

Acho que talvez eu e um amigo, com quem fiz um projeto de dança há alguns anos, vamos tentar criar outra performance, talvez um espetáculo de uma hora, não sabemos ainda. Quero fazer algo um pouco fora do ciclo disco-turnê, mas com certeza vou gravar outro disco.

Serviço:

C6 Fest

Quando: hoje e amanhã

Onde: parque Ibirapuera, São Paulo

Quanto: a partir de R$ 272 (meia entrada clientes C6 Bank)

Ingressos à venda pelo site https://c6fest.byinti.com/#/event/2pHYpaTshcnO_vjjaxQv

Classificação: 16 anos; menores somente acompanhados dos pais ou responsável legal