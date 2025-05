Após treta com ex, ex-BBB Gustavo Benedeti pede nova namorada em casamento

O ex-BBB Gustavo Benedeti pediu a nova namorada, a influenciadora Amanda Melo, em casamento, hoje. Recentemente, ele foi acusado por sua ex-namorada Aline Fernandes de traição e de se envolver com um homem.

O que aconteceu

Amanda Melo postou vídeo do pedido nas redes sociais. No post, os dois se preparam para tirar uma foto ao pôr do sol, no entanto, Gustavo se ajoelha e puxa uma caixinha com a aliança —perguntando "Você quer casar comigo?".

Segundo a influencer, ela não suspeitava de nada. "O dia em que fui pedida em casamento achando que iríamos tirar só mais uma foto no pôr do sol", escreveu ela no vídeo, acrescentando na legenda: "Mil vezes sim! Te amo".

Nos comentários, Gustavo se declarou para a noiva. "Te amo, obrigado por aceitar viver essa vida comigo", escreveu ele.

Quando o casal anunciou o namoro, Gustavo se envolveu em uma polêmica com sua ex. Em abril deste ano, Gustavo e Amanda anunciaram o relacionamento publicamente e o ex-BBB foi acusado por sua ex, Aline Fernandes, de traí-la com um homem.

Passei três meses com esse indivíduo e não ia expor nada! Dia 8 desse mês estava comigo ainda e menos de 20 dias depois está na rede social anunciando namoro. Aline Fernandes

Defesa de Gustavo diz que ingressou com indenização por danos morais. Ao Splash, a defesa do ex-BBB afirma que "As palavras de Aline ofenderam a honra, imagem e reputação de Gustavo".