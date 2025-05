Ao vivo, Gossip emana espírito libertário e faz show magnético no C6 Fest

Que estrela é Beth Ditto, a vocalista carismática e irrequieta que faz o Gossip ser uma banda deliciosa de ver e ouvir.

Se as raízes do grupo estão fincadas no punk, o grupo mostra ao vivo seus frutos que têm um gostinho de disco e funk.

O show do Gossip é uma animada celebração, com uma energia que irradia para o público.

No palco, Beth Ditto é magnética — uma vocalista que exala confiança e domina a comunicação com os fãs.

Ao vivo, a banda emana um espírito libertário, empoderador e inclusivo, que se conecta perfeitamente aos tempos atuais.

A vocalista do Gossip, Beth Ditto, se mostra bastante magnética no palco Imagem: Rodrigo Gianesi/UOL

Em cerca de uma hora de apresentação, o Gossip passeia pelos seus principais hits, como "Listen Up" e "Love Long Distance".

Ao final, soltam uma versão vibrante e dançante de "Standing in the Way of Control", faixa que ajuda a definir o que foi sonoramente a primeira década deste século e que ganhou apoio vocal da multidão que se espremia na tenda. A a banda incluiu um pequeno trecho do hino "Smells Like Teen Spirit", do Nirvana.

O hit "Heavy Cross" encerrou com energia um show que vai ficar na memória.