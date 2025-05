Ana Hickmann desfila de noiva e fala sobre casamento com Edu Guedes

Mesmo antes de subir ao altar com Edu Guedes, Ana Hickmann já viveu um momento especial de noiva.

O que aconteceu

A apresentadora participou de um dos maiores eventos de casamento do Brasil. O evento foi realizado hoje no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Ana Hickmann falou sobre a emoção de vestir as peças. "É muito emblemático! No passado, eu tinha o sonho de casar de noiva e guardava isso a sete chaves. Agora, a emoção foi diferente. Quando experimentei os vestidos para o desfile, foi muito especial. Não são os que vou usar no meu casamento, mas a sensação foi maravilhosa", revelou, em entrevista a Quem.

Com uma carreira marcada por desfiles e capas de revistas, Ana já vestiu trajes de noiva diversas vezes. Ainda assim, ela destaca que esse tipo de experiência nunca perde o encanto. "Já entrei de noiva algumas vezes, principalmente em desfiles de alta-costura, onde a entrada final era sempre com uma noiva deslumbrante. Também fui capa de muitas revistas especializadas, tanto no Brasil quanto no exterior. E, neste fim de semana, tive mais uma oportunidade de usar uma peça que significa tanto para nós, mulheres", completou.

Ana se casou recentemente com Edu Guedes. Agora, o casal se prepara para a cerimônia religiosa, que acontecerá em uma fazenda em Araras, interior de São Paulo. "Ainda não temos uma data definida, porque estamos restaurando a fazenda onde será a cerimônia e a festa. Com certeza, será um dia e uma noite inesquecíveis. Não será algo intimista, como o Edu gostaria, porque temos muitas pessoas queridas ao nosso redor que queremos por perto nesse momento tão especial", finalizou.