Yudi Tamashiro sobre nova fase de Priscilla: 'Pelo menos não está doidona'

Yudi Tamashiro, 32, comentou sobre a nova fase pessoal e profissional de Priscilla Alcântara, 28, sua ex-colega de trabalho no SBT.

O que aconteceu

Tamashiro disse lamentar o fato de Priscilla "não está fazendo a obra da igreja, pregando o evangelho", assim como ele, mas destacou que a amiga "está bem". "Já falei várias vezes que eu gostaria que ela estivesse com a gente, junto nesse movimento. Mas a minha grande preocupação sempre foi de ela ir cada vez mais fundo, como eu fui, e se perder na bebida, na droga, na noitada, ou acontecer algo de pior. Preocupação como se fosse de uma pessoa mais velha, pela amizade que a gente tem", declarou durante participação no Flow Podcast.

O apresentador disse ter conversado com familiares de Alcântara e celebrou que, "pelo menos", ela "não está doidona" como ele foi no passado. "Mas eu conversei com ela, com a mãe dela, o namorado dela é um cara gente boa, centrado, e isso me deu um alívio. Pelo menos ela não está uma doidona que sai ficando com todo mundo, não está na vida louca. Lógico, minha vontade era que ela estivesse [na igreja], ainda mais nesse momento que estou vivendo".

Ele destacou que "ora" para a amiga voltar a viver na igreja, mas que não vai julgá-la por suas escolhas. "Querem que eu use minha fala para julgar ou crucificar a Priscilla. Em algum momento da minha vida eu fiz isso, mas por ser conduzido por pessoas que não sabiam com profundidade o que cada um viveu. E eu vivi a mesma coisa, sei exatamente como é. E assim como um dia pessoas tiveram paciência comigo, não me julgaram, eu não julgo [ela], mas oro para que haja uma transformação para fazer parte desse exército que ficará cada vez mais forte".

Yudi Tamashiro fez sucesso como apresentador infantil do SBT. No auge da fama, ele admitiu ter se viciado no consumo de álcool e que vivia em casas de sexo, mas se converteu e mudou seu comportamento.

No SBT, Yudi dividia os holofotes com Priscilla Alcântara, que também é evangélica. Nos últimos anos, ela mudou sua carreira artística e adotou um novo estilo musical e visual.