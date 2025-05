Vilão ou mocinho? Após salvar Lisa, Mascarado tem atitude violenta

Colaboração para Splash, no Rio

Nos próximos capítulos de "A Viagem" (Globo), Marscarado (Breno Moroni) tem reação violenta após salvar Lisa (Andrea Beltrão) e Carmem (Suzy Rêgo) de um assalto.

O que vai acontecer

Tudo começa quando o misterioso personagem salva a vida das duas amigas. As moças caminham à noite pelo bairro quando são atacadas por assaltantes.

Mascarado surge com um bastão e entrará em luta contra os bandidos. Lisa e Carmem ficam impressionadas com a habilidade do homem que consegue recuperar seus pertences e espanta os bandidos.

Depois disso, Lisa tenta tirar a máscara do sujeito misterioso. O Mascarado segura a mão da ex-namorada de Alexandre (Guilherme Fontes) e a empurra com força.

Após Mascarado sair correndo, Carmem repreende a amiga por ter tentado tirar sua máscara. "Que cara grosso!", grita Lisa. "Você não deveria ter feito isso", diz a outra. "Mas eu quero saber quem ele é", responde a filha de Agenor (John Herbert).

A reprise de "A Viagem", novela de 1994, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.