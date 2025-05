Pelo menos 25%: Trump ameaça taxar Apple se iPhone não for feito nos EUA

Presidente Donald Trump ameaça taxar a Apple em 25%, se a empresa não fabricar iPhones nos EUA.

O que aconteceu

Ameaça de Trump vem após notícias de que Apple planeja aumentar produção de iPhones na Índia. Segundo reportagem do jornal britânico Financial Times, a Foxconn (que produz iPhones) anunciou que investiria US$ 1,5 bilhão numa fábrica de módulos de tela na Índia.

Espero que iPhones vendidos nos EUA sejam fabricados nos EUA, não na Índia ou em qualquer outro lugar Donald Trump na rede social Truth hoje pela manhã.

Estima-se que 15% de todos os iPhones do mundo são produzidos na Índia — a grande maioria é produzida em território chinês. O objetivo da Apple ao mover parte da produção para a Índia é diminuir a dependência da China, ainda mais em meio a uma guerra tarifária entre China e EUA.

Índia foi atingida com tarifa de 27%. Por enquanto, China e EUA reduziram temporariamente tarifas recíprocas, que estavam em mais de 100%, em um acordo estabelecido na Suíça, no início de maio. Mesmo assim, Trump isentou tarifas de eletrônicos, computadores e chips importados.

Com a guerra tarifária, Apple intensificou produção de iPhones na Índia e fretou vários aviões para evitar as taxas impostas por Trump. Em abril, estima-se que foram levados mais de 1,5 milhão de telefones para o mercado americano.

Por que Ásia concentra fabricação e fornecimento de eletrônicos?

Expertise, infraestrutura e custo justificam empresas fabricarem eletrônicos na Ásia. Em entrevista em 2017 ao programa 60 Minutes, da rede americana CBS, Tim Cook, CEO da Apple, explicou a razão de a empresa concentrar a manufatura de produtos da marca na China.

"A razão é expertise, e a quantidade de expertise em uma só localidade, além do tipo de expertise", disse em entrevista. Para fazer o iPhone são necessárias "ferramentas muito avançadas". Segundo o executivo, os EUA poderiam reunir numa sala engenheiros especializados na construção dessas ferramentas, enquanto na China "você poderia encher vários campos de futebol com pessoas especializadas".