Tico Santta Cruz chama atenção com 'grossura' de parte íntima: 'Gostoso'

Tico Santta Cruz, 47, chamou a atenção ao posar com roupa de mergulho colada ao corpo e deixar em evidência sua genitália.

O que aconteceu

Santta Cruz aproveitou dia de folga para surfar nas praias do Rio de Janeiro. O vocalista do Detonautas escolheu um macacão preto, bem colado no corpo, que marcou o físico definido, mas também sua parte íntima.

Cantor compartilhou fotos em seu perfil no Instagram, e a "grossura" de sua genitália roubou a cena. "O cara vai nadar com o cilindro de oxigênio escondido, aí fica fácil", disse um seguidor. "Com todo respeito, mas tá um gostoso", afirmou outra. "O zoom foi inevitável", escreveu uma terceira.

Tico Santta Cruz deixou no passado hábitos destrutivos e adotou uma nova rotina saudável. Desde 2023, ele regulou a alimentação, focou no mental e na prática de exercícios físicos e agora ostenta o corpo musculoso e definido.