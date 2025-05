Stepan Nercessian desabafa sobre uso de caneta emagrecedora

Stepan Nercessian fez um desabafo bem-humorado após iniciar o uso de caneta emagrecedora.

O que aconteceu

O ator publicou um desabafo revelando que faz uso de caneta emagrecedora por recomendação médica. "Meus amigos e minhas amigas. Estou aqui para fazer uma queixa, uma denúncia. O caso é o seguinte: meu médico passa aquela canetinha para emagrecer e eu estou aqui sem vontade nenhuma de comer nada, não tenho mais vontade de beber uma cervejinha", iniciou ele.

O artista brincou que perdeu sua 'única diversão', que era comer. "Quer dizer, a única diversão que um gordo tem é comer e ir na geladeira toda hora. Agora estou aqui, sem animação nenhuma, o que eu faço? Deus me livre! Essa caneta escreve certo por linhas tortas. Canetinha maldita", finalizou, brincando com a situação.

Ao fundo do vídeo, era possível ouvir a risada de sua esposa, que se divertia com o desabafo bem-humorado. Nos comentários, fãs e amigos de Stepan também se divertiram com a situação.