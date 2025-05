Sebastião Salgado foi militante contra a ditadura em grupo de Marighella

Sebastião Salgado, que morreu hoje, aos 81 anos, em Paris, foi militante contra a ditadura militar brasileira ainda nos anos 1960.

Não conheci [Carlos Marighella], mas participei de um grupo próximo a ele. Eu era jovem militante e jovem economista. Trabalhava numa empresa de programação econômica que era uma base do pessoal do Marighella.

Sebastião Salgado em entrevista ao jornal Zero Hora, em 2014

O que aconteceu

O fotógrafo confirmou que participou e colaborou com o grupo em diferentes ocasiões, mas não deu detalhes. A então mulher de Salgado, Lélia Deluiz Wanick Salgado, também foi militante e fez parte das ações.

Sebastião Salgado lembrou uma experiência "indireta" com Marighella. "Eu estava trabalhando no norte da Etiópia, em 1983, acompanhando um grupo de guerrilha, o Tigrayan People's Liberation Front. Eles me levaram para fotografar a fome, era uma época muito dura lá. Um dia, vejo um deles lendo um livro. Era o manual de guerrilha do Marighella ('Minimanual do Guerrilheiro Urbano', escrito em 1969 por Marighella). Eu fiquei pensando: Marighella? O livro estava todo escrito em aramaico, que é a língua de Cristo e a oficial da Etiópia. Eu contei para eles que conheci pessoas próximas a ele, e ficamos todos amigos", disse ao Zero Hora.

Carlos Marighella morreu em 1969. Ele foi fundador e dirigente nacional da Ação Libertadora Nacional (ALN), consistindo como principal liderança da luta armada contra a ditadura militar.