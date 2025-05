Saryne: Arregona, Gretchen não sabe perder e desrespeita Record

Gretchen pegou o público de surpresa ao desistir do "Power Couple" junto de seu marido, Esdras. A decisão foi tomada logo depois de voltar da DR que eliminou Francine e Júnior. Este foi um dos temas do Central Splash desta sexta-feira (23).

Essa não é a primeira vez que Gretchen desiste de um reality show de confinamento da Record. Em 2012, ela também deixou A Fazenda depois de 39 dias confinada. Em 2016, desistiu da primeira edição do Power Couple, quando disputava o programa ao lado do então marido, Carlos Marques.

Para Bárbara Saryne, a postura de Gretchen com os programas da Record mostram um certo desrespeito dela com a emissora, e uma postura de "arrogona"dela. Chico completa dizendo que gostaria de vê-la dando entrevistas após sua saída do reality.

Eu acho que já é algo comum para a Gretchen (...) E para mim é medo disso: de ser rejeitada pelo público. quando ela sente que tem essa possibilidade, ela prefere sair (...) É um medo muito grande da rejeição

Bárbara Saryne

A Record é menos vingativa que a Globo. A Record costuma dar uma colher de chá para quem desiste (…) Se ela não tiver espaço na Record, eu quero que a Gretchen e o Esdras tem espaço aqui no Central

Chico Barney

