Samara Felippo rebate críticas sobre seu casamento: 'Cuida da sua vida'

Samara Felippo, 46, desabafou nas redes sociais após receber críticas por manter um relacionamento "monogâmico, mas aberto" com o humorista Elidio Sanna, 39.

O que aconteceu

Por meio de seu perfil no Instagram, a atriz se revoltou ao ver a proporção que um assunto íntimo de sua vida tomou. "Mas deve ser muito prazeroso mesmo dar opinião na vida dos outros. Meu Deus!!! Ainda mais quando tiram completamente do contexto e ninguém, a não ser jornalistas de verdade, sabe trazer algo dentro do contexto debatido. Mano, tanta coisa acontecendo e sério que eu viro 'pauta'?", começou em um texto publicado nos Storys.

Samara ainda afirmou que quem se incomoda com seu relacionamento deve apenas seguir um de forma diferente. "Por debater, questionar, colocar dúvidas e dialogar sobre a minha vida?? Chega a ser patético. A p* da vida é minha. Se você é monogâmico, ótimo, seja feliz, procure o melhor pra você".

A artista ainda continuou ao rebater as críticas: "Se acha que ser não monogâmico não é pra você, é "errado", não seja!!! Vai viver criatura. Vai fazer algo por assuntos relevantes (...) Que coisa preguicenta, chata e careta do c*cete!!! Vamos cada um cuidar da sua vida. A minha sorte é que eu tenho saúde mental pra lidar com gente medíocre que segue e opina em site de fofoca".

Samara Felippo rebate críticas após expor relacionamento 'monogâmico, mas aberto' Imagem: Reprodução/Instagram

Relação não-monogâmica

Recentemente, Samara Felippo afirmou que vive uma relação monogâmica, mas aberta. "Eu descobri isso depois, meu relacionamento é monogâmico, mas aberto", afirmou em entrevista ao podcast Louva a Deusa.

A atriz ainda detalhou o motivo pelo qual ela e Elídio possuem esse "status". "Ele [o relacionamento] é afetivamente monogâmico. Eu, por enquanto, não consigo me apaixonar [por outros], sou [apaixonada] só por ele. Mas, ninguém tá proibido de nada. Eu não me interesso por outras pessoas, mas eu quero beijar outras pessoas".