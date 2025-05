Após Dhomini furioso, Rafa Brites revela reação com tretas na TV: 'Choque'

Rafa Brites recebeu o desafio da Record de apresentar a temporada de 2025 do Power Couple, acompanhada do marido, Felipe Andreoli. O reality, que mostra disputa entre casais famosos, é marcado por embates fervorosos —como foi o caso de Dhomini, que precisou ser retirado do confinamento para se acalmar. Em conversa com o Central Splash, ela falou sobre como lida com este tipo de situação.

A apresentadora confessa que tem uma personalidade "apaziguadora", e lidar com brigas dentro do reality é um desafio. Rafa acredita que costuma tentar manter a calma e transmitir isso para quem está envolvido numa treta. Foi isso que ela tentou no caso de Dhomini. Tanto a apresentadora quanto Andreoli inferiram no momento em que ele perdeu o controle.

As provas eu amo e tal, mas as discussões (?) É um desafio para mim, eu estou aprendendo

Rafa Brites

Rafa ainda acredita que essa personalidade iria fazer com que ela fosse taxada de planta caso estivesse confinada, justamente por ser "da paz". "Eu seria a chata".

