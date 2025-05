Suposto sexo com Neymar, prostituição, gravidez e prisão: quem é Any Awuada

Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, foi presa temporariamente em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Ela é suspeita de integrar um esquema de falsificação de cosméticos e perfumes comercializados nas redes sociais e ficou famosa após afirmar ter recebido R$ 20 mil para sexo com Neymar.

Quem é ela?

Verdadeiro nome de Any é Nayara Macedo. Nas redes sociais, no entanto, ela se identifica como Any Awuada e hoje acumula quase 500 mil seguidores no Instagram - cujo perfil está fechado - e 95 mil no TikTok.

Em março, disse ter recebido R$ 20 mil por sexo com Neymar. A assessoria do jogador negou que ele tivesse ido à festa onde teria acontecido a relação sexual.

Any diz que está grávida e que não é mais garota de programa. Ela conta que saiu da profissão após engravidar pela segunda vez e que não sabe quem é o pai do bebê que ela estaria esperando.

Em abril, publicou que já estava com 3 meses de gestação. Isso impossibilitaria que Neymar fosse o pai, já que a relação com ele teria acontecido em março.

Prisão

Influenciadora é suspeita de integrar um esquema de falsificação de cosméticos e perfumes comercializados por meio das redes sociais. Em nota, a SSP-SP revelou que as investigações tiveram início após uma mulher registrar boletim de ocorrência em agosto de 2023 relatando ter comprado perfumes importados pelo valor de R$ 857,90, mas, ao receber os produtos, constatar que eram falsificados.

A perícia confirmou a presença de substâncias como metanol e etanol em concentrações fora dos padrões estabelecidos pela Anvisa. A ausência de registro junto à agência reguladora também foi constatada.

Além de Any, outras duas mulheres foram presas temporariamente ontem nas cidades de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim. Foram apreendidos cosméticos de marcas conhecidas e um veículo Audi Q3, avaliado em aproximadamente R$ 150 mil.

Movimentações bancárias das investigadas também levantaram suspeitas. Uma delas teria movimentado mais de R$ 1,2 milhão, enquanto as outras movimentaram R$ 600 mil e R$ 300 mil, respectivamente. As investigações prosseguem pelo 31º DP para reunir mais provas e esclarecer a extensão das atividades criminosas.

Ela já havia sido alvo da Polícia Civil de São Paulo por suspeita de vender perfumes importados falsificados. Pelo menos 12 pessoas registram ocorrência contra Any, segundo reportagem do Domingo Espetacular (RecordTV), em abril de 2024.