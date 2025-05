Por que Sebastião Salgado tirava fotos em preto e branco?

Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais respeitados do mundo, construiu sua obra em preto e branco, com tons de cinza. Ao longo de sua carreira, o artista visual, que morreu hoje, explicou por que fez essa escolha estética.

Por que Sebastião Salgado fotografava em preto e branco?

O preto e branco era uma escolha consciente. Em 1995, Salgado contou à Folha que começou fotografando em cores, mas migrou para o preto e branco por afinidade. Ele dizia que essa paleta era mais adequada ao seu modo de ver e representar o mundo.

A cor o distraía. Em uma conversa também com a Folha em 2022, Salgado afirmou que não percebia mais o elemento principal da fotografia nas imagens coloridas. Para ele, não era possível "concentrar no fato principal da foto".

No momento em que eu presto mais atenção ou me preocupo com a cor, como na camiseta vermelha de uma garota, posso ter perdido o mais importante, a sua expressão.

Sebastião Salgado

Segundo Salgado, o preto e branco traduzia melhor a emoção. Na mesma entrevista, em 2022, ele afirmou que, com as fotografias em preto e branco, "conseguia transmitir algo nas gamas de cinza, e não mais de maneira escandalosa e acintosa como eram com as cores".

28.mai.2013 - Fotografia da mostra 'Genesis', de Sebastião Salgado Imagem: Divulgação

Sou obrigado a entrar nesse mundo fantasma para poder restituir a realidade do que estou vendo. O preto e branco é uma ficção, e sou obrigado a entrar na ficção para me concentrar.

Sebastião Salgado

Salgado chegou a fotografar em cores. Suas últimas imagens coloridas, no entanto, foram lançadas há quase 40 anos: em 1987 ele publicou seus trabalhos finais com cores, durante a comemoração dos 70 anos da revolução soviética. Além disso, Salgado explicou à Folha que suas fotos eram capturadas em cores, mas ganhavam os tons de preto e branco apenas no processo de revelação.

A técnica favorecia seu processo. Ainda em 1995, ele explicou que usava filmes Kodak Tri-X 400 ASA, conhecidos por sua sensibilidade e flexibilidade em condições de pouca luz. Salgado revelava os negativos em Paris e fazia as ampliações em casa, com controle total sobre o resultado final.

Em outra conversa, com o g1, o fotógrafo também abordou o tema. Em 2013, ele reafirmou ao portal que a ausência de cores o ajudava a focar nos temas principais das fotografias que tirava.