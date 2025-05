'A Viagem' ganha 6ª reprise: por que não temos mais novelas espíritas?

"A Viagem" (1994), de Ivani Ribeiro, está sendo reprisada pela sexta vez. A novela, com base na doutrina espírita, é um dos maiores sucessos da história da TV Globo. Tem entre seus protagonistas Alexandre (Guilherme Fontes), personagem que morre logo no início da trama e promete vingança a quem ele acha que o traiu.

A última novela com temática espírita da Globo foi "Espelho da Vida" (2018), de Elizabeth Jhin. Após quase 30 anos na casa, a autora teve o contrato com a emissora encerrado em 2021.

O sucesso de "A Viagem" e o intervalo sem novelas espíritas na Globo levantam o questionamento: por que essas tramas "sumiram" do catálogo?

Avanço da religião evangélica

Segundo Mauro Alencar, consultor e doutor em teledramaturgia pela USP, as tramas espíritas ou com matriz religiosa africana começaram a perder espaço a partir da década de 1990. "É dentro deste contexto que a TV Record, já nas mãos de Edir Macedo, ganha força ao produzir 'O Desafio de Elias', minissérie bíblica de 1997 e, posteriormente, com grande sucesso, 'Rei Davi', em 2012".

Na esteira dessas produções, a Record lançou produções como "Os Dez Mandamentos" e "Reis", entre outras. "Não por acaso as produções bíblicas da Record alcançam grande sucesso no estrangeiro, onde as religiões neopentecostais vêm se expandido velozmente", acrescenta Alencar.

Cena de "Os Dez Mandamentos" (2015) Imagem: Divulgação/ Munir Chatack

O especialista aponta que há quase uma "substituição" da religião nas novelas da Globo. "Foi isso que observamos em novelas como 'Vai na Fé' (o próprio título e a temática básica da novela já nos remetia ao universo evangélico) ou em personagens de recentes produções como 'Volta por Cima' e a atual 'Dona de Mim'".

Todo esse quadro atesta o novo panorama religioso em que estamos vivendo, representado na teledramaturgia que tão bem retrata o andamento social.

Mauro Alencar

Sol (Sheron Menezes), protagonista de "Vai na Fé" era evangélica Imagem: Globo/Ellen Soares

Novelas acompanham a sociedade

É fato que o evangelicalismo tem ganhado força no Brasil. Em 2020, uma pesquisa do Datafolha revelou que 31% dos brasileiros se declaravam evangélicos. E, segundo Marcos Meigre, doutor em comunicação social pela UFMG, se a sociedade está vivendo e experimentando outras formas de crer, a telenovela vai dar espaço para isso.

A telenovela espírita nasceu num contexto em que existia uma nova visibilidade para esse princípio doutrinário. Então, essa curiosidade, esse interesse em descobrir algo novo ia também para a televisão, para a telenovela. É o que acontece com essas novelas agora.

Marcos Meigre

Luisão (Adélio Lima) e Jussara (Vilma Melo) são personagens evangélicos em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Novelas espíritas estão em lugar de nostalgia

Meigre acredita que as novelas espíritas não desapareceram, apenas estão ocupando um "outro lugar". "No ano passado nós tivemos reprise de 'A Viagem' no Viva, tivemos 'Alma Gêmea' na TV Globo e agora estamos tendo 'A Viagem', de novo na TV Globo".

Num momento de reconfiguração da telenovela, em que os investimentos da televisão estão focados no digital, as novelas espíritas parecem servir como apelo à nostalgia. "O apelo à memória afetiva de algumas tramas vale mais do que a própria estrutura doutrinária ou espiritualista que essas tramas traziam", afirma Meigre.

Alma Gêmea: Luna morre e seu espírito reencarna como a indígena Serena Imagem: Márcio de Souza/TV Globo

Streaming pode ser o futuro

O especialista da UFMG prevê que um caminho futuro para as tramas espíritas pode ser o streaming. "Não só as novelas espíritas, mas outras tramas e correntes que vão virar de nicho. Assim, vai sendo direcionada a públicos mais específicos. E aí esse espaço que antes foi para a TV aberta, vai agora segmentando".