'Legado vai continuar', diz dono de página de humor 'Sebastião Salgados'

Em 2012, o mineiro Gabriel Dutra não imaginava que uma página de sátiras com o nome de Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro que morreu hoje, iria fazer tanto sucesso.

Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, a página "Sebastião Salgados" tem diversos memes, prints e fotos em preto e branco — em referência ao trabalho do fotógrafo.

Com a morte do artista, Gabriel disse a Tilt que ainda está absorvendo a informação que, aliás, foi enviada por uma seguidora da página.

'Legado vai continuar'

Publicitário descobriu notícia da morte a partir de uma seguidora no Instagram. "Senti um impacto quando li a mensagem. Era o post do Instituto Terra confirmando a morte", conta a Tilt.

Uma coisa é quando a pessoa já está hospitalizada. A gente já espera alguma coisa dentro deste contexto. Mas quando é de surpresa? Ainda estou absorvendo tudo. Estou muito triste, mas o legado dele, se depender de mim, vai continuar. Gabriel Dutra, criador do "Sebastião Salgados"

Gabriel esclarece que nunca teve contato direto com o fotógrafo. "Sabemos que ele sempre foi mais reservado. Mas o Instituto Terra segue a gente, assim como outros familiares dele", afirma.

Publicitário conta ter orgulho do sucesso da página. "Recebo muitos relatos de vários seguidores que conheceram o trabalho do Sebastião Salgado depois de entrar na página", conta. Por outro lado, muitas pessoas se confundem: pensam que é a página oficial do autor ou, ainda, acreditam estar seguindo um perfil sobre salgados.

Um fato curioso: frequentemente os seguidores da página relatam que ao verem publicações de outras páginas em p&b, já associam logo ao 'Sebastião Salgados', mas só depois se dão conta de que não se trata de uma publicação nossa. Gabriel Dutra, criador do "Sebastião Salgados"

Ideia de criar a página surgiu em 2012, enquanto Gabriel comia um salgado. Ele era estagiário e só podia gastar R$ 5 por dia. "Que lanche se faz no centro de Belo Horizonte com apenas 5 reais? Sim, salgados", conta. Na época, existia outra página no Facebook que fazia paródias com um grande fotógrafo, o Henri Cartier-Bresson — a página faz um trocadilho com o nome, era "Cartier Bressão". "Então, em uma tarde na lanchonete, me veio a ideia do nome: Sebastião Salgados", explica.

Gabriel consegue se sustentar apenas com a monetização da página. No entanto, mudança ocorreu apenas há dois anos. "Sempre tive um trabalho paralelo, [a página] era meu hobbie. Mas hoje sou agenciado, consigo fazer algumas publicidades e monetizar", conta.