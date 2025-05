Otávio Ugá quase doou fígado para a esposa, e raspou cabeça junto com ela

O youtuber Otávio Ugá anunciou a morte de Juliana Domingues, 33, diagnosticada com câncer no fígado desde 2022.

Juliana recebeu o diagnóstico já ao fim de 2022. Na época, sentia muitas dores e perdeu cerca de 30 kg. "Se não fosse minha família e o Otávio na minha vida agora, eu não sei o que seria de mim, sinceramente", escreveu a estudante de psicologia no Instagram.

Já ao receber diagnóstico, foi informada que só com o transplante teria chances de cura. Ela começou o tratamento com quimioterapia e radioterapia, para só assim poder realizar o transplante caso encontrasse um doador.

Otávio Ugá foi um dos candidatos a doar uma parte do fígado para Juliana. A estudante contou que "estava tudo certo" para que isso acontecesse, mas "por uma questão médica" ela não pôde receber a doação do youtuber.

No caso dela, o órgão tinha que vir de uma pessoa viva, e não de alguém que sofreu morte encefálica. Por isso, Juliana não pôde entrar para a fila pública de transplantes do SUS.

É retirado um pedaço do fígado do doador para que a pessoa doente possa utilizar esse pedaço saudável e ajudar a regerar as células doentes do pedaço que restou dela. O pedaço mais prejudicado do paciente doente é retirado. Juliana Domingues

Em julho, Juliana decidiu raspar a cabeça após sofrer com a queda de cabelo, e Otávio raspou junto com ela. "Eu sabia que esse momento chegaria, só não imaginava que ele iria me apoiar a esse ponto. Meu parceiro até de carequice", escreveu.

A estudante informou há uma semana que não faria mais quimioterapia e que agora seus cuidados seriam paliativos. Seus últimos posts foram com Otávio. "Acho que nós estamos de parabéns? Por passar por tudo isso e ainda se manter de pé, e ainda entregar resultado... te admiro e nos admiro, muito".