Luana Piovani ironiza Neymar e compartilha opinião: 'Bebê reborn do Santos'

Luana Piovani voltou a compartilhar publicação contra o Neymar.

O que aconteceu

Atriz compartilhou vídeo com áudio que chama o jogador de "não serve para nada". Fala é de Guilherme Pallesi, do programa Bola na Rede, da RedeTV!. "Para mim, hoje, o Neymar é muito mais um bebê reborn do Santos, o bebê reborn do futebol brasileiro. É caro e não serve pra porcaria nenhuma", diz o comentarista.

Piovani, ontem, também compartilhou outra crítica direcionada ao jogador. Na ocasião, Casagrande, colunista do UOL, analisou a postura do jogador com o time santista. "O cara ganha 21 milhões por mês, deveria se dedicar e respeitar o clube que o revelou. Neymar não ama o Santos, ele ama a si mesmo. Ele não respeita a torcida santista e nem ninguém. Ele não é solidário aos seus companheiros", opinou o ex-jogador.