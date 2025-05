João Gomes recebe R$ 750 mil por shows na Virada Cultural; veja mais cachês

Os cachês da Virada Cultural 2025 já ultrapassam a marca de R$ 6,5 milhões.

O que aconteceu

Entre os nomes anunciados, alguns valores de cachês se destacam. O maior valor divulgado até o momento é o de João Gomes, com R$ 750 mil por duas apresentações. Luísa Sonza aparece em seguida, com R$ 600 mil também por dois shows.

Outros cachês de grande porte incluem Leo Santana (R$ 550 mil), Zé Vaqueiro (R$ 450 mil) e Liniker (R$ 420 mil). Isso para uma apresentação cada durante a virada.

O evento, que completa 20 anos, está programado para os dias 24 e 25 de maio. A Prefeitura confirmou mais de mil apresentações em 21 palcos espalhados pela cidade.

Confira a lista de alguns cachês para a Virada Cultural 2025

Luisa Sonza é um dos destaques da programação da Virada Cultural Imagem: Van Campos/AgNews

João Gomes ( valor para 2 shows): R$ 750 mil

Lista apresenta os principais cachês divulgados até o momento. Não está considerada a soma total de todas as apresentações do evento, já que alguns nomes ainda não estão disponíveis no Diário Oficial do Município de São Paulo.

A Virada Cultural vem crescendo a cada ano e demonstrando algo que a cidade tem valorizado muito, que é a sua diversidade em todos os sentidos: atender a todos os gostos e gêneros culturais, e ser democratizada na periferia.

Ricardo Nunes, prefeito, em coletiva de imprensa

A expectativa é reunir mais de 4,7 milhões de pessoas em uma programação que vai desde música até teatro e cultura popular. A Virada deve injetar R$ 300 milhões na economia paulistana, segundo projeção da prefeitura.