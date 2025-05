'Guerreiros do Sol': Irandhir Santos será grande vilão da nova novela

Irandhir Santos será Arduíno, o grande vilão de "Guerreiros do Sol". Splash traz com exclusividade novos detalhes e fotos da próxima novela original do Glopboplay.

Quem é Arduíno em 'Guerreiros do Sol'?

Na novela Original Globoplay, que chega à plataforma e ao Globoplay Novelas (antigo canal Viva) no dia 11 de junho, Irandhir Santos será Arduíno. O primogênito da família Alencar é irmão mais velho do protagonista Josué (Thomás Aquino), com quem sempre rivalizou.

Ao longo da trama, no entanto, o que era uma mera competição entre irmãos vai evoluir para uma verdadeira guerra, e o personagem de Irandhir vai se tornar o grande vilão de "Guerreiros do Sol". Os outros irmãos Alencar são Crispino, também conhecido como Milagre (Ítalo Martins), Sabiá (Vitor Sampaio) e o seminarista Bida (Rodrigo Lélis).

Bida (Rodrigo Lélis) em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Estevam Avellar/Globo

Qual é a história de 'Guerreiros do Sol'?

"Guerreiros do Sol" é um épico de amor, vingança e resistência, no sertão brasileiro. A saga gira em torno de Rosa (Isadora Cruz) e Josué, dois sertanejos que, ao se apaixonarem, acabam se tornando um dos casais de cangaceiros mais famosos da história. Tudo começa quando Josué Alencar enfrenta o poderoso Coronel Elói Bandeira (José de Abreu) na disputa pelo amor de Rosa. Sentindo-se humilhado por ter sido desafiado por um homem mais pobre, Elói decide se vingar da família Alencar e provoca uma tragédia que muda o destino de todos.

Em busca de justiça, Josué e seus irmãos - Arduíno, Crispino (também chamado de Milagre) e Sabiá - se unem ao bando do cangaceiro Miguel Ignácio (Alexandre Nero). Josué rapidamente conquista a confiança do líder, o que desperta o ciúme de Arduíno. Quando a traição do irmão mais velho vem à tona, Josué expulsa Arduino do grupo.

Tomado pelo ressentimento, Arduino se alia à polícia com o objetivo de capturar Josué. Entre emboscadas, rivalidades familiares, mulheres fortes e paixões intensas, 'Guerreiros do Sol' mergulha no universo do cangaço, onde honra, sangue e amor se entrelaçam em uma intensa narrativa cheia de reviravoltas.

Josué (Thomás Aquino), Sabiá (Vitor Sampaio), Milagre (Ítalo Martins) e Arduíno (Irandhir Santos) em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Estevam Avellar/Globo

'Guerreiros do Sol' é uma novela original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com colaboração de Claudia Tajes, Mariana Mesquita, Ana Flávia Marques, Dione Carlos e Marcos Barbosa. Frederico Pernambucano de Mello, autor do livro homônimo, é consultor de pesquisa e conteúdo. A obra tem direção artística de Rogério Gomes, direção de João Gomes e Thomaz Cividanes, produção de Juliana Castro e direção de gênero de José Luiz Villamarim.