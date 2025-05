Gretchen e marido desistem do 'Power Couple Brasil'

Gretchen e Esdras Souza desistiram do Power Couple Brasil 7 na madruga desta sexta-feira, 23. O casal tomou a decisão de sair sem avisar aos participantes, e saiu do reality após uma conversa com a produção.

Anteriormente, Gretchen já havia expressado seu desejo em desistir do reality. Entretanto, o casal foi convencido por aliados a continuar na disputa.

Desta vez, Gretchen e Esdras tiveram uma conversa particular e decidiram ir embora "na surdina", para evitar alarde.

"Depois dessa resposta do público. O que o público quer não é o que nós sabemos dar", confessou ela para Esdras, na conversa que tiveram antes da desistência.

Os casais que permanecem no jogo foram avisados pela produção sobre a desistência. A participante Carol comentou: "Eu sempre falei que era uma vaga desperdiçada, porque ela não queria jogar."

Entenda a rivalidade de Gretchen e Esdras com Talira e Rafael

A primeira vez que Gretchen e Esdras mencionaram a intenção de sair do Power Couple Brasil foi após um dos casais rivais, Talira e Rafael Pessina, retornarem da berlinda.

"Eu tinha dito que se eles voltassem a gente ia embora. Nós resolvemos isso", disse Gretchen, após o retorno da dupla com quem já protagonizou embates.

A artista já havia discutido com o casal rival, e votou em ambos para o processo de eliminação. Ela justificou que não teve uma aproximação com nenhum dos dois e que não gostou de falas deles durante as dinâmicas do reality.

"Não houve proximidade nenhuma. A gente não tem muito o que justificar", disse a cantora. Esdras completou: "Eu assino embaixo."

Talira rebateu os argumentos durante a discussão e disse que tentou proximidade com Gretchen. "Não sei o que eu fiz para ela."