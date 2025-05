Gretchen diz que multa por desistir do Power Couple será mais de R$ 180 mil

A cantora Gretchen revelou o valor da multa que terá de pagar por desistir de participar do reality show Power Couple 7, em entrevista a Chico Barney no Central Splash Especial de hoje.

Foi avisado, na hora que nós fomos ali para aquele depoimento final, foi avisado que nós teríamos essa indenização, que nós teríamos uma indenização, que nós teríamos que pagar a multa e foi uma escolha nossa.

Sim, com certeza [vou ter que pagar]. Meu advogado está em contato com o jurídico da Record para fazer o ressarcimento. É o valor do cachê e mais a indenização. Disso [R$ 180 mil] para mais.

Gretchen

Gretchen e seu marido, Esdras, foram falar com a produção do programa no início da madrugada de hoje e não retornaram, e um aviso aos demais participantes confirmou a desistência da dupla.

O casal tomou a decisão após o resultado da quarta DR do reality show, mas já ameaçavam abandonar o programa desde o resultado da segunda DR do Power Couple.

Gretchen diz que quase teve AVC e absolve Dhomini em briga

A ex-Power Couple contou ainda na entrevista a Chico Barney que quase teve um AVC durante o programa e decidiu sair com seu marido para priorizar a saúde mental de ambos.

Tem coisas que o dinheiro não paga e a saúde mental minha e do meu marido não tem dinheiro que pague. Eu realmente poderia ter sofrido um AVC lá.

Se você visse como as minhas mãos ficavam, era uma coisa horrível, eu não conseguia fazer um movimento e eu escondia isso dele, para ele não ficar mais nervoso ainda, escondia da produção porque eu tinha um pouco de vergonha, de estar tendo esses sintomas. Eu sempre fui uma pessoa forte e, em alguns momentos, os fortes também fraquejam.

Gretchen

A artista também deu maiores detalhes sobre a briga em que Dhomini se exaltou com Carol durante um bate-boca na formação da 4ª DR do programa e precisou ser segurado pelos participantes.

O Radamés não fica na frente da briga, ele fica por trás dela [Carol], provocando para que ela provoque. Para quê? Porque ele está provocando uma agressão contra a mulher. Aí ele quase conseguiu com o Dhomini. E eu perguntei pro Dhomini, e ele falou, Gretchen, eu não ia agredir ela. Só que todo mundo voou em cima dele e ele ficou oprimido.

Então ele só queria que largassem ele. Ele falou, eu não ia, eu nunca agredir uma mulher. E o meu marido, se fosse provocado da forma que ele foi, com certeza faria a mesma coisa. Por quê? Porque ela faz aquele joguinho ardiloso por trás, faz com que a mulher se exalte, para que o marido vá defender a mulher e aconteça a tal agressão contra a mulher, que é o que ela quer que aconteça. Ela quer uma expulsão.

Gretchen

Para finalizar, Gretchen deu conselhos para Dhomini, para que tenha calma e revisse suas ações, mas encheu o participante de elogios.

Que ele tivesse muita calma, que ele revisse, apesar de que ele pediu desculpas para todos no dia seguinte, que ele revisse a atitude dele, e que a gente ama ele.

Ele é um homem extremamente inteligente, ele é um homem que tem uma bagagem profissional, musical, de marketing de mídia, marketing de rede, enfim, ele é um homem extremamente inteligente, um homem muito legal de conviver, que ele agora também reveja, se vale a pena participar de um outro reality.

Gretchen

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.