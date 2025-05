Grazi Massafera comemora os 13 anos da filha, Sofia: 'Amor da minha vida'

Grazi Massafera, 42, publicou em suas redes sociais uma homenagem à filha Sofia, que está completando hoje 13 anos de idade.

O que aconteceu

A atriz publicou uma galeria de fotos e vídeos, com registros de momentos especiais que viveu ao lado da herdeira. "13 anos sendo o amor da minha vida todinha! A menina dos meus olhos, a inspiração para os meus dias, a minha mais especial companheira de viagens e de vida. Às vezes dá vontade de parar o tempo — ele passa muito rápido! Mas é tão bom te ver crescer!", escreveu ela, na legenda do post no Instagram.

Grazi revelou algumas curiosidades sobre a personalidade de Sofia — que ama pets, mundo submarino e cantar em karaokê. "Minha menina geminiana, que ama falar sobre planetas, outras vidas submarinas, que se diverte quando faço dublagens dos pets (e que ama nossos pets com muita força também), que é dona das melhores críticas de atuação e de um repertório musical inspirador. Tímida, mas quando tem um karaokê por perto… canta! Isso mesmo e como canta! Um talento que é só dela."

Sofia é fruto do antigo relacionamento de Massafera com o também ator Cauã Reymond, 45. Os dois viveram em união estável entre 2007 e 2013. Grazi está solteira desde o final de 2023, quando terminou seu namoro com o modelo Marlon Teixeira, 33.