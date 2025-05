'Garota do Momento': Maristela leva tapa na cara da pessoa mais inesperada

Colaboração para Splash, no Rio

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Maristela (Lillia Cabral) leva um tapa na cara de Clarice (Carol Castro).

O que vai acontecer

Após Bia (Maisa) sobreviver à cirurgia no coração, Clarice e Maristela começam a discutir no hospital. "É melhor chamar um guindaste se pretende me arrancar de perto da minha filha. Porque é isso que a Bia se tornou depois de todos esse anos. Minha filha!", diz a mãe da jovem.

A vilã ofende Beatriz (Duda Santos). "Não, não. Você fez a sua escolha, Clarice. E trocou uma menina doente por essazinha aí. Tá na cara a diferença entre a minha neta e essa desclassificada. Eu jamais aceitaria uma coisinha dessa na minha família, ostentando o meu nome, me chamando de vovó", fala.

Furiosa, Clarice acerta um tapa na cara da mãe de Juliano (Fábio Assunção). "Limpe a boca pra falar da minha filha!", grita.

