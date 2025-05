'Game of Thrones': Derivados da série enfrentam cancelamentos e adiamentos

Quando "Game of Thrones" chegou às telinhas, em meados de 2011, nenhum fã esperava que a série fosse se tornar o sucesso que é atualmente, e muito menos que ganharia inúmeros derivados da história criada por George R. R. Martin.

Porém, apesar de novas séries serem anunciadas com frequência, poucas conseguiram ser lançadas, enquanto outras acabaram no limbo criativo, ou até mesmo, canceladas indefinidamente.

O sucesso de "A Casa do Dragão"

Foram anos de desenvolvimento até que "A Casa do Dragão", série focada nos Targaryen e baseada no livro "Fogo e Sangue", fosse enfim lançada pela HBO. A obra acompanha a guerra civil conhecida como a Dança dos Dragões, que acontece enquanto os meio-irmãos Aegon II (Tom Glynn-Carney) e Rhaenyra (Emma D'Arcy) lutam pelo trono deixado por seu pai, Viserys I (Paddy Considine).

A produção começou a ser desenvolvida em 2019, e só foi lançada em 2022. A série se tornou um sucesso estrondoso, o que garantiu mais duas temporadas confirmadas e uma quarta em negociação.



Matt Smith e Emma D'Arcy no último episódio da segunda temporada de 'A Casa do Dragão' Imagem: Divulgação

Os futuros derivados

"O Cavaleiro dos Sete Reinos" será o próximo derivado de "Game Of Thrones", que apesar de ter sido adiado, estreará em 2026. Ele é a adaptação dos contos de "Dunk & Egg", também escritos por Martin, e acompanha uma dupla inusitada se aventurando por Westeros, local onde toda a franquia é ambientada.

Outro projeto que deverá ser lançado é uma série que irá abordar a história de Aegon, o Conquistador. Ela foi oficializada somente em 2024, mas ainda não há previsão de estreia.

Cancelados (pelo menos por enquanto)

Vários derivados de "Game of Thrones" já foram anunciados e adiados pouco tempo depois, como é o caso de "Snow". A série seria focada no personagem clássico do livro, o famoso Jon Snow, e contaria com o retorno de Kit Harrington ao papel, mas acabou engavetado.



Jon Snow (Kit Harington) em cena de "Game of Thrones" Imagem: Divulgação

Um outro caso é Bloodmoon, série que seria ambientada na Era dos Heróis da franquia, mas foi cancelada mesmo com seu episódio piloto tendo sido filmado. Naomi Watts, Naomie Ackie, Miranda Richardson e Jamie Campbell Bower estavam no elenco da produção que nunca viu a luz do dia.

Além deles, também foram cancelados (ou adiados) os seguintes derivados: Flea Bottom; uma série sem título divulgado sobre a rebelião de Robert Baratheon; e também The Golden Empire.