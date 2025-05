Rock, forró, sertanejo... fim de semana tem festivais em cinco estados

O que não falta é festival no fim de semana. Cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Norte e Distrito Federal têm eventos com música ao vivo. Há atrações nacionais e internacionais de vários gêneros, de Luan Santana a Sepultura.

O que vai acontecer

O rock dá o tom em Brasília. Stone Temple Pilots, Sepultura, Velvet Chains e CPM 22 estão entre as atrações da edição 2025 do Porão do Rock, sexta e sábado, no estacionamento da Arena BRB.

O gênero também conduz o Saquá Moto Rock, em Saquarema. A banda Plebe Rude, que toca na sexta, é a principal atração do festival, que até domingo promove na cidade do estado do Rio de Janeiro mais de 20 shows gratuitos de bandas autorais e covers de clássicos do rock nacional e internacional.

O rock também é a trilha sonora do Cactus Moto Fest, em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Detonautas é o headliner na sexta-feira, e o Camisa de Vênus comanda a programação do sábado.

O Detonautas está também no Um Baita Festival, outro voltado ao gênero, este com programação concentrada toda no sábado. O evento acontece na Fazenda Santa Margarida, em Campinas (SP), e tem ainda bandas como Os Paralamas do Sucesso e Raimundos, entre outras.

Já em São Joaquim da Barra, outra cidade do interior de São Paulo, a programação é eclética e bem mais extensa na Festa da Soja. Durante os nove dias do evento, há atrações de rock, forró e música sertaneja, sempre em shows gratuitos. Léo Magalhães canta na noite de abertura do evento, no sábado. No domingo tem Paralamas.

A capital paulista abriga o C6, festival que herda conceitos e tipo de programação dos extintos Free Jazz e Tim Festival, realizados dos anos 1980 a 2000 (o que levava o nome da operadora substituiu o que tinha o nome do cigarro) pela Dueto, mesma produtora do C6,

Assim, na sexta o Auditório Ibirapuera recebe atrações de jazz. No sábado e no domingo, três palcos funcionam na área externa e em espaços próximos do auditório, com rock e indie pop. Pretenders e Air, no sábado; e Nile Rodgers & Chic e Wilco, no domingo, são as principais atrações.

Com tudo isso, ainda tem o Curitiba Country, na cidade do título, megafestival com foco principalmente na música sertaneja. O lineup de sábado tem Luan Santana e Wesley Safadão, entre outros. No domingo cantam Maiara & Maraisa e Simone Mendes, além de outros artistas.