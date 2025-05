Felipe Simas prega em igreja evangélica na Barra da Tijuca; veja vídeo

Felipe Simas, 32, tem ministrado pregações evangélicas na Comunidade Presbiteriana da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O ator frequenta a congregação religiosa junto da esposa, Mariana Uhlmann, 33. No canal da igreja no YouTube, é possível vê-lo pregando sobre vários temas bíblicos - um desses vídeos, batizado de "Ele Está Conosco", foi publicado há apenas um dia.

Nas redes sociais da instituição, há um trecho de uma pregação de Simas sobre perseverança. "Perseverança, para todo crente, é recorrer a Jesus. Muitas vezes, pensamos que perseverar é [simplesmente] continuar, não parar. Mas, às vezes, perseverar é abrir mão e recorrer a Quem pode nos ajudar", filosofa ele, no vídeo divulgado no Instagram da igreja.

Felipe é convertido desde 2015 e já falou outras vezes publicamente sobre sua fé. "Meu papel na arte, hoje em dia - e se não fosse na arte, seria na padaria - seria apresentar Jesus com a minha vida. Antes de querer pregar para multidão, olha para a pessoa com quem está contracenando, para quem está no camarim com você e ama aquela pessoa", declarou o ator, em entrevista ao Hub Podcast, em dezembro de 2024.

Atualmente, ele é destaque no elenco da novela "Dona de Mim" (Globo). Seu personagem é Danilo, amigo de infância de Marlon (Humberto Morais), um dos protagonistas da história.