Comediante e cantor de rock: quem é o ex-Globo que perdeu 20% do pulmão

O apresentador Jonas Almeida, 45, foi diagnosticado com câncer de pulmão. O anúncio foi feito através da divulgação de um vídeo do ex-comandante do Vanguarda Mix, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Quem é Jonas Almeida

Jonas Almeida trabalhou na TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, por 13 anos. Ele iniciou como editor e depois assumiu o posto de apresentador do Vanguarda Mix.

No programa, Jonas apresentava reportagens de rua, apostando no humor e na interatividade. Na emissora, Jonas também ajudou a aumentar a interatividade com o público, por meio do X (antigo Twitter).

Jonas também tem um lado músico. Fãs dos Beatles, ele foi vocalista por 10 anos da banda "Os Beagles", um grupo de rock de Bragança Paulista, cidade natal do apresentador.

Em suas redes, o apresentador também compartilha alguns vídeos de humor e mostra momentos ao lado de sua família. Ele é casado com Kelly Maria e pai de José, 5, e Malu, 6.

Câncer

O artista revelou que iria passar por um procedimento cirúrgico para retirada de 20% do pulmão. "A rede social eu acho que é uma ótima forma de eu conseguir falar com todo mundo, pois só os amigos muito próximos estão sabendo e minha família. Queria muito pedir a oração de vocês, pensamento positivo de vocês. No Início foi, muito, muito pesado".

É aquela coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas acontece. Eu estou com câncer no pulmão, vou tirar. Tiro um pedacinho do pulmão, 20%. Sai ele, junto com uns linfonodos que estão ali que parece que estão infectados. Depois, farei quimioterapia também.

Jonas não escondeu que a notícia do câncer o deixou assustado, mas o foco é passar pela cirurgia e iniciar o tratamento da doença. "Não era para agora um negócio desse acontecer. No começo, eu vi que é cinco anos em média que você vive com câncer. É o câncer que mais mata no mundo. Eu começava a fazer contas e pensava assim: 'minha filha vai ter 11 anos, e a festa de 15 anos dela?'. Passei por esse estágio, sabe?"