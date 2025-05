Quem são os herdeiros de Sebastião Salgado? Filho foi indicado a Oscar

Sebastião Salgado morreu aos 81 anos, em Paris, em decorrência de sequelas de uma malária contraída no começo dos anos 1990. O renomado fotógrafo deixa dois filhos — Rodrigo Salgado, de 46 anos, e Juliano Salgado, de 51 — além de sua esposa, Lélia, com quem foi casado por mais de 60 anos.

Quem são seus herdeiros

Juliano Ribeiro Salgado é o primogênito. Assim como o pai, é apaixonado por registrar o mundo. Não por acaso, tornou-se cineasta e documentarista. Nascido em Paris, em 1974, Juliano admitiu que sua relação com o pai só se estreitou na vida adulta.

Foi ele quem dirigiu o documentário "O Sal da Terra", uma coprodução com o cineasta alemão Wim Wenders. O filme retrata momentos da vida e da carreira de Sebastião Salgado entre 2009 e 2013 e foi indicado ao Oscar de "Melhor Documentário" em 2015. A produção para "Citizenfour", doc norte-americano sobre cibersegurança.

Em um texto em primeira pessoa publicado pela revista Época em 2015, Juliano falou abertamente sobre os conflitos e a distância na relação com o pai — a quem chama de Tião. O filho revelou que Sebastião raramente estava presente devido às constantes viagens, e que os dois brigavam com frequência quando estavam juntos.

Essa dinâmica mudou durante a produção do documentário. Em entrevista a Pedro Bial, Sebastião confirmou que a relação entre eles se transformou na fase adulta. "Ele sentiu a falta de um pai, então esse filme foi a oportunidade que tivemos, durante meses, de viajarmos juntos (...) Eu aprendi a conhecer intimamente o meu filho", disse o fotógrafo.

- Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado e David Rosier, indicados na categoria melhor documentário por "O Sal da Terra", documentário do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado Imagem: AFP

Rodrigo, o filho caçula, nasceu em 1979 e tem síndrome de Down. Sebastião e Lélia descobriram a condição apenas três semanas após o nascimento. Para o fotógrafo, foi um momento de grande impacto. "Foi como se um trem tivesse passado em cima da gente. Foi totalmente inesperado e muito duro. Acho que ninguém está preparado para isso", declarou em entrevista à "BBC" em 2003.

Rodrigo Ribeiro Salgado Imagem: Reprodução/ institutlejeune.fr

Salgado confessou que levou dois anos para aceitar plenamente o diagnóstico do filho. "A partir daí, minha vida ganhou outro sentido. Passei a conviver com um filho que eu amava profundamente e deixei de buscar nas outras crianças uma referência a ele. Comecei a perceber que ele tinha capacidades incríveis, que os outros — ditos normais — não tinham. Ele tinha a normalidade dele", afirmou. Sua esposa, Lélia, enfrentou o momento de forma diferente, sem as mesmas dificuldades de aceitação.