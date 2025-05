Documentário indicado ao Oscar aproximou Sebastião Salgado e o filho

Sebastião Salgado, morreu hoje aos 81 anos. O documentário "O Sal da Terra", produzido pelo seu filho, Juliano Salgado, 51, e Wim Wenders, 79, que conta a história do fotógrafo brasileiro foi indicado ao Oscar 2015.

O que aconteceu

O documentário lançado em 2014 retrata a relação de Sebastião Salgado com o filho e diretor do longa. A dinâmica entre eles é crucial para o resultado do filme, que falaram com o UOL durante o lançamento do longa em 2015.

O filme melhorou a relação entre pai e filho, que não eram tão próximos. "Este documentário foi um encontro definitivo com meu pai, serviu muito para nos aproximar. Tínhamos uma relação distante até então, tinha pontos de conflito, falávamos de amenidades, futebol e sol", disse Juliano Salgado na época.

Para o pai, o filme foi resultado de parcerias anteriores entre os dois. Juliano, aos 15 anos, fez uma viagem com Sebastião para registrar a construção do canal do Rajastão, na Índia.

Eles também estiveram juntos em Ruanda, em 1991, para registrar os trabalhadores das plantações de chá —foi a primeira vez que Juliano retratou o pai. "A gente já tinha trabalhado juntos, mas esta foi a primeira vez que ele me retratou, o que é muito diferente", disse Sebastião na mesma entrevista.

A ideia do filme, no entanto, nasceu de um empreitada dos dois ocorrida em 2002. "O Tião (como Juliano chama o pai) insistiu muito para eu acompanhá-lo no Zo'e (uma das tribos mais isoladas da Amazônia, no Pará, retratada para o livro 'Gênesis'). Eu tinha medo, pois íamos estar entre quatro paredes com um povo que foi encontrado somente há 15 anos. Mas eles têm tanta doçura. A gente se encontrou lá. Quando voltamos para Paris, onde morávamos, mostrei o material para ele", recorda o diretor sobre o nascimento da ideia do longa.

O fotógrafo tem dois filhos ao todo: Juliano e Rodrigo. O primeiro é cineasta e o segundo, dedicado às artes plásticas.